全球金融：意大利确认将与德法两国一起加入中国主导的亚投行

路透罗马3月17日 - 意大利周二确认希望与法国和德国一道加入中国支持的亚洲基础设施投资银行(简称亚投行，AIIB)。

加入AIIB有可能激怒美国，美国曾质疑这家新投行的治理标准。

不过意大利表示，这几个欧洲伙伴国将推动这家机构以全球高标准运作。

“在国际乃至欧洲伙伴的密切配合下，法国、意大利和德国非常希望能够与AIIB创始成员合作，建立一个在治理、安全防护、债务和采购政策方面都遵循最佳标准和操作规章的机构，”意大利财政部在声明中称。

AIIB被视为西方国家主导的世界银行的竞争对手，是扩大中国“软实力”的重要平台，该行去年在北京成立，宗旨是支持亚洲对交通运输、能源、电信和其他基建领域的投资。(完)