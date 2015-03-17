马来西亚期市：棕榈油跌至约七周低点，因市场愈发担忧需求

路透吉隆坡3月17日 - 马来西亚棕榈油期货周二大跌至近七周低点， 因对需求低迷的担忧，及对印尼生物柴油新规的怀疑，都促使投资者解除 多头仓位。 指标棕榈油6月期货 收跌2.6%至每吨2,140马币(林吉特)， 为1月30日以来最低位。 本周棕榈油开局便低迷，之前马来西亚决定结束毛棕榈油的出口免税 措施，这引发了对于买家可能转至其它食用油的担忧。 船货调查机构发布的3月上半月马来西亚棕榈油出口数据低迷，也引 发市场看空棕榈油。 “那些之前在棕榈油行业会议前根据生物柴油补贴提高信息而买入 的投资者解除多头仓位，”一家外国经纪商的交易员说，并称低迷的原油 价格也助长了棕榈油市场的跌势。 3月初举行一场行业会议时，棕榈油曾触及2,400马币的高位，但此后 自该水准一路下跌了11%。 总交易量为50,804口，高于往常的35,000口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 白云)