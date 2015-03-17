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亚洲 | 2015年 3月 17日 星期二 20:08 BJT

马来西亚期市：棕榈油跌至约七周低点，因市场愈发担忧需求

路透吉隆坡3月17日 - 马来西亚棕榈油期货周二大跌至近七周低点，
因对需求低迷的担忧，及对印尼生物柴油新规的怀疑，都促使投资者解除
多头仓位。
    
    指标棕榈油6月期货 收跌2.6%至每吨2,140马币(林吉特)，
为1月30日以来最低位。

    本周棕榈油开局便低迷，之前马来西亚决定结束毛棕榈油的出口免税
措施，这引发了对于买家可能转至其它食用油的担忧。
    
    船货调查机构发布的3月上半月马来西亚棕榈油出口数据低迷，也引
发市场看空棕榈油。
 
     “那些之前在棕榈油行业会议前根据生物柴油补贴提高信息而买入
的投资者解除多头仓位，”一家外国经纪商的交易员说，并称低迷的原油
价格也助长了棕榈油市场的跌势。
    
    3月初举行一场行业会议时，棕榈油曾触及2,400马币的高位，但此后
自该水准一路下跌了11%。
    
    总交易量为50,804口，高于往常的35,000口。(完)
          
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
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    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
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 (编译 王洋; 审校 白云)

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