国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差均小涨，受需求支撑

路透新加坡3月17日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周二均小涨，分别报 每桶15.58美元和14.83美元，受持续浮现的需求支撑。 越南最大的油品进口商Petrolimex寻购两批总计7万吨含硫0.05%的柴 油船货，意向船期分别为4月10-15日和4月16-20日。 路透数据显示，如果这笔进口招标得到落实，该公司采购的4月柴油 将达到14万吨，接近3月柴油的采购水平，但比2月多33%，是1月采购量的 四倍。 有交易商称，越南西贡石油公司(Saigon Petro)将进口柴油的招标有 效期延长了两天至周三，但延期的原因不清楚。 西贡石油公司寻购1万吨含硫500ppm的柴油，希望能与4月10-14日运 至胡志明市的4月汽油同船发运。 新加坡现货市场方面，继昨天无柴油现货交易达成后，今日重新浮现 交易。Sietco从联合石油买入15万桶含硫500ppm的柴油，船期为4月1-5日 ，价格为每桶贴水0.2美元。 航煤则连续第三天无现货交易达成。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 白云; 审校 王洋)