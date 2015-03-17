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亚洲 | 2015年 3月 17日 星期二 20:17 BJT

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差均小涨，受需求支撑

路透新加坡3月17日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周二均小涨，分别报
每桶15.58美元和14.83美元，受持续浮现的需求支撑。
    
    越南最大的油品进口商Petrolimex寻购两批总计7万吨含硫0.05%的柴
油船货，意向船期分别为4月10-15日和4月16-20日。
    
    路透数据显示，如果这笔进口招标得到落实，该公司采购的4月柴油
将达到14万吨，接近3月柴油的采购水平，但比2月多33%，是1月采购量的
四倍。
    
    有交易商称，越南西贡石油公司(Saigon Petro)将进口柴油的招标有
效期延长了两天至周三，但延期的原因不清楚。
    
    西贡石油公司寻购1万吨含硫500ppm的柴油，希望能与4月10-14日运
至胡志明市的4月汽油同船发运。
    
    新加坡现货市场方面，继昨天无柴油现货交易达成后，今日重新浮现
交易。Sietco从联合石油买入15万桶含硫500ppm的柴油，船期为4月1-5日
，价格为每桶贴水0.2美元。
    
    航煤则连续第三天无现货交易达成。(完)
   
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
DIS/ACN]
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ROD-CMN]
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    产油国官方售价英文原文    
  
    

 (编译 白云; 审校 王洋)

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