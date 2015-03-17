国际油市：亚洲石脑油市场交投清淡，买家尚未入市采购

路透新加坡3月17日 - 亚洲石脑油跨月价差，即5月上半月和6月上半 月价差，周二连续保持在每吨升水9.50美元。 交易员表示，因亚洲石化厂商尚未开始购买5月上半月石脑油，市场 交投清淡。不过卖家预计石化厂商很快就将采购。 另一方面，供给料将增多。4月亚洲料将从欧洲、地中海国家和美国 接收总计约180万吨的石脑油。比3月高出50%，或为1月来最大月度量。 较高的供给也令买家获得一定的喘息，此前3月的供给量低于2014年 平均月度水平。 一位在新加坡的交易员说：“亚洲能够毫无困难地消化这180万吨的 货，因为3月数量很小。” 联合石化可能买入两艘总计7万吨的石脑油船货，一艘船期是4月8-10 日，另一艘是4月28-30日。但未能确认。 交易员表示，越南西贡石油公司(Saigon Petro)将其汽油采购招标期 限延长至周三，但原因不明。 该公司寻购1万吨船期为4月10-14日的95号汽油，到岸港为胡志明市 。 新加坡现货市场上，道达尔以每桶65.90美元的价格向中石油出售一 艘船期为4月4-8日的92号汽油，Gunvor以每桶66.00美元的价格向壳牌出 售一艘船期为4月1-5日的92号汽油。 维多以每桶69.68美元的价格从Phillips 66买入一艘船期为4月6-10 日的95号汽油。 Socar以每吨498美元的价格向SK Energy出售一艘5月下半月石脑油。 (完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 白云)