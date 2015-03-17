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亚洲 | 2015年 3月 17日 星期二 20:19 BJT

国际油市：亚洲石脑油市场交投清淡，买家尚未入市采购

路透新加坡3月17日 - 亚洲石脑油跨月价差，即5月上半月和6月上半
月价差，周二连续保持在每吨升水9.50美元。
    
    交易员表示，因亚洲石化厂商尚未开始购买5月上半月石脑油，市场
交投清淡。不过卖家预计石化厂商很快就将采购。
    
    另一方面，供给料将增多。4月亚洲料将从欧洲、地中海国家和美国
接收总计约180万吨的石脑油。比3月高出50%，或为1月来最大月度量。
    
    较高的供给也令买家获得一定的喘息，此前3月的供给量低于2014年
平均月度水平。
    
    一位在新加坡的交易员说：“亚洲能够毫无困难地消化这180万吨的
货，因为3月数量很小。”
    
    联合石化可能买入两艘总计7万吨的石脑油船货，一艘船期是4月8-10
日，另一艘是4月28-30日。但未能确认。
    
    交易员表示，越南西贡石油公司(Saigon Petro)将其汽油采购招标期
限延长至周三，但原因不明。
    
    该公司寻购1万吨船期为4月10-14日的95号汽油，到岸港为胡志明市
。
    
    新加坡现货市场上，道达尔以每桶65.90美元的价格向中石油出售一
艘船期为4月4-8日的92号汽油，Gunvor以每桶66.00美元的价格向壳牌出
售一艘船期为4月1-5日的92号汽油。
    
    维多以每桶69.68美元的价格从Phillips 66买入一艘船期为4月6-10
日的95号汽油。
    
    Socar以每吨498美元的价格向SK Energy出售一艘5月下半月石脑油。
(完)
          
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 (编译 王洋; 审校 白云)

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