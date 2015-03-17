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亚洲 | 2015年 3月 17日 星期二 20:22 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跌至约两周低点，受累于供给增多

路透新加坡3月17日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二连续第二日
走弱，至约两周低点附近，因从西方而来的供给增多，打压市场。
    
    路透数据显示，380-cst燃料油现货升水下跌0.30美元至每吨较新加
坡现货报价升水0.20美元。
    
    受到原油价格下跌的推动，西方炼厂寻求将产能利用率最大化，以抓
住机遇获取利润。
    
    路透数据显示，鹿特丹的五日炼化利润平均为每桶8美元。而去年6月
至今年2月的月度平均炼化利润却在每桶0.98至7.58美元。
    
    随着加工率的上升，燃料油的产出增多，预计会运往东方。
    
    交易员周二表示，4月从西方到亚洲的重质馏分油供给料将反弹6%至
两个月高位。
    
    路透根据对船运数据的分析，估计有466万吨重质馏分油将在4月抵达
亚洲，3月修正后的数据为441万吨。
    
    新加坡4月可能会接收412万吨重质馏分油，比3月高出近25%。
    
    从中东来的供给预计也将加大市场供应。
    
    新加坡现货市场上，兴隆以每吨较新加坡现货报价升水0.25美元的价
格，从壳牌买入2万吨船期为4月1-5日的180-cst燃料油。(完)
      
      
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 (编译 王洋; 审校 白云)

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