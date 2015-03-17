国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跌至约两周低点，受累于供给增多

路透新加坡3月17日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二连续第二日 走弱，至约两周低点附近，因从西方而来的供给增多，打压市场。 路透数据显示，380-cst燃料油现货升水下跌0.30美元至每吨较新加 坡现货报价升水0.20美元。 受到原油价格下跌的推动，西方炼厂寻求将产能利用率最大化，以抓 住机遇获取利润。 路透数据显示，鹿特丹的五日炼化利润平均为每桶8美元。而去年6月 至今年2月的月度平均炼化利润却在每桶0.98至7.58美元。 随着加工率的上升，燃料油的产出增多，预计会运往东方。 交易员周二表示，4月从西方到亚洲的重质馏分油供给料将反弹6%至 两个月高位。 路透根据对船运数据的分析，估计有466万吨重质馏分油将在4月抵达 亚洲，3月修正后的数据为441万吨。 新加坡4月可能会接收412万吨重质馏分油，比3月高出近25%。 从中东来的供给预计也将加大市场供应。 新加坡现货市场上，兴隆以每吨较新加坡现货报价升水0.25美元的价 格，从壳牌买入2万吨船期为4月1-5日的180-cst燃料油。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 白云)