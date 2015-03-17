投行观点：KBW将Eagle Bancorp Inc目标价从38美元上调至41美元，评级定为表现超越大盘

日本股市：受日圆上涨拖累收跌，特朗普保护主义立场也影响市场人气
路透1月23日 - 日本股市周一收跌逾1%，因日圆上涨拖累出口股下跌，而美国新任总统特朗普的贸易保护主义立场也令市场人气受抑。
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路透1月23日 - 日本股市周一收跌逾1%，因日圆上涨拖累出口股下跌，而美国新任总统特朗普的贸易保护主义立场也令市场人气受抑。
路透北京1月23日 - 以下是中国海关公布的12月中国的银、铂金和钯进出口分项数据〔单位均为公斤〕： 12月 同比% 美元/盎司 年初迄今 同比% 进口: 银 366,294 8.77 9.64 3,360,487 0.49 原产地 日本 160,630 41.25 7.2 1,296,213 22.67 台湾 67,251 -16.08 5.68 692,839 -6.01 中华人民共和国 43,225 112.68 12.68 232,122
路透北京1月23日 - 以下是中国海关公布的12月铁矿石、钢材等进出口数据一览表(单位均为吨): 12月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 铁矿砂 88,946,368 -7.61 68.15 1,024,124,335 7.48 原产地 澳大利亚 56,713,031 -2.13 66.87 639,875,924 5.35 巴西 17,444,258 -26.07 74.4 214,693,809 12.03 南非 3,598,985 -21.74 70.44 44,851,796