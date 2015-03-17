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市场报道 | 2015年 3月 17日 星期二 22:02 BJT

美国热股：稀土厂商Molycorp面临经营困境，股价暴跌25%

路透3月17日 - 稀土厂商Molycorp 的审计机构对该公司持续经营的能力提出质疑。Molycorp则称，已咨询过财务和其他方面的顾问进行债务重组，但如果重组失败，将可能没有足够资金维持公司运营。

Molycorp股价早盘暴跌25%，周二盘初报0.56美元。(完)

(编译 白云; 审校 利棣儿)

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