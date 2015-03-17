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市场报道 | 2015年 3月 17日 星期二 22:00 BJT

美国热股：美航将取代艾尔建成为标普500股指成分股，前者股价劲涨6%

路透3月17日 - 美国航空 将在3月20日美股收盘后取代制药商艾尔建(Allergan) 成为标普500指数的成分股。

美航股价周二早盘劲涨6%，报53.23美元。(完)

(编译 白云; 审校 利棣儿)

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