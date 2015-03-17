美国热股：EXONE第四季亏损大于预期，股价下跌

路透3月17日 - 3D打印机制造商EXONE CO 公布第四季亏损大于预期，而且营业收入连续第八个季度低于预期。

FBR Capital Markets将该公司评级从“表现超越大盘”下调至“表现与大盘一致”，目标价从37美元下调至17美元。