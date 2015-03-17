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市场报道 | 2015年 3月 17日 星期二 22:10 BJT

美国热股：医疗设备制造商Sunshine Heart季度业绩高于预期，股价下跌

路透3月17日 - 医疗设备制造商Sunshine Heart 第四季营收高于分析师预期，为至少八个季度以来首次高于预期。

Sunshine Heart股价周二早盘下跌3.64%，报3.97美元。(完)

(编译 白云; 审校 利棣儿)

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