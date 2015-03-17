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市场报道 | 2015年 3月 17日 星期二 22:06 BJT

美国热股：鞋类零售商DSW第四季营收和获利超越预期，早盘劲扬近6%

路透3月17日 - 鞋类零售商DSW 公布第四季营收和获利超越预期，因同店销售增长7.6%。

该股周一收报36.85美元，周二盘初劲扬5.56%，报38.9美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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