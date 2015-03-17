美国政经：众议院共和党派预算案提出通过深度节支在2024年消除赤字

路透华盛顿3月17日 - 美国众议院共和党周二公布了一项预算案，寻求在2024年消除赤字，办法是大幅削减社会保障计划、国内支出和一项旨在废除“奥巴马医保”改革的努力。

该项来自众议院预算委员会主席Tom Price的计划提议，在未来10年内，相较于当前的税收和支出政策，实现5.468万亿美元的支出削减和利息节约。

为了获得内部存在分歧的共和党人的支持，Price的计划名义上坚持明年“自动减支(sequester)”措施中的支出限制，不过预算案寻求增加美国军费支出，在奥巴马要求的军费基础上再增加近400亿美元，作为预算外战争费用。(完)