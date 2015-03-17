美国政经：众议院共和党派预算案提出通过深度节支在2024年消除赤字

《汇市简讯》欧洲盘初：特朗普政策疑虑打压美元和美债收益率
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
路透华盛顿3月17日 - 美国众议院共和党周二公布了一项预算案，寻求在2024年消除赤字，办法是大幅削减社会保障计划、国内支出和一项旨在废除“奥巴马医保”改革的努力。
该项来自众议院预算委员会主席Tom Price的计划提议，在未来10年内，相较于当前的税收和支出政策，实现5.468万亿美元的支出削减和利息节约。
为了获得内部存在分歧的共和党人的支持，Price的计划名义上坚持明年“自动减支(sequester)”措施中的支出限制，不过预算案寻求增加美国军费支出，在奥巴马要求的军费基础上再增加近400亿美元，作为预算外战争费用。(完)
(编译 王洋; 审校 白云)
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
路透1月23日 - 日本股市周一收跌逾1%，因日圆上涨拖累出口股下跌，而美国新任总统特朗普的贸易保护主义立场也令市场人气受抑。
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