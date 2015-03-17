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市场报道 | 2015年 3月 17日 星期二 21:37 BJT

美国股市：开低，关注美联储会议

路透纽约3月17日 - 美国股市周二开低，美联储今日将开始召开为期两天的政策会议，这次会议将有助投资者评估美国开始升息的时点。

道琼工业指数 跌93.76点，或0.52%，报17,883.66点；标普500指数 跌8.85点，或0.43%，报2,072.34点；Nasdaq综合股价指数 下滑15.82点，或0.32%，报4,913.69点。(完)

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