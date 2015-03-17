表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.050%，投标倍数为3.57

《汇市简讯》欧洲盘初：特朗普政策疑虑打压美元和美债收益率
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
路透华盛顿3月17日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.050 中值 0.030 低值 0.000 投资 0.051
价格/得标 价格 99.996111 高值得标比率 36.96% 投标倍数 3.57 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 40,000,587,700 总投标 142,779,883,700 竞争性投标得标 39,756,758,500 非竞争性投标得标 243,829,200 FED附加 0 发行细节 发行日 2015/03/19 到期日 2015/04/16 CUSIP码 912796FD6
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选
(编译 利棣儿；审校 李军)
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
路透1月23日 - 日本股市周一收跌逾1%，因日圆上涨拖累出口股下跌，而美国新任总统特朗普的贸易保护主义立场也令市场人气受抑。
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