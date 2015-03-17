版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 18日 星期三 04:36 BJT

国际油市：美国最近一周原油库存增加1,050万桶--美国石油协会(API)

美国石油协会(API)周二公布：

* 美国最近一周原油库存增加1,050万桶

* 美国最近一周汽油库存减少58.3万桶，馏分油库存减少25.2万桶。(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐