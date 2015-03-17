版本:
中国
债券 | 2015年 3月 17日 星期二 23:17 BJT

标题新闻：IMF将葡萄牙今年预算赤字和GDP之比预估从3.4%下调至3.2%，促请继续进行改革

国际货币基金组织(IMF)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐