亚洲橡胶：3月17日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

标题新闻：韩国特别检察官办公室计划在完成对三星的调查后，开启对其他大企业的调查
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路透3月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 220.2 52 - - * 4月 220.7 118 220.0 3 * 5月 220.9 343 219.7 34 * 6月 219.1 995 218.6 46 * 7月 214.2 1425 213.7 85 * 8月 212.0 5451 212.0 599 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之 间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透北京1月23日 - 以下是中国海关公布的12月豆油、菜籽油、棕榈油等食用油进出口分项数据 一览表（单位均为吨）： 12月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 豆油 36,713 133.31 820.85 560,225 -31.5 原产地 美国 28,350 74,522.24 807.85 110,118 62,544.03 俄罗斯联邦 3,469 -26.13 926.06 73,577 147.75 土耳其 2,753 - 806.04
路透北京1月23日 - 以下是中国12月大豆、豆粕、油菜籽以及菜籽粕等进口分项数据一览表（单位均为吨 ）： 12月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 大豆 8,996,081 -1.36 436.55 83,913,047 2.72 原产地 美国 8,112,419 22.05 436.69 34,170,896 20.26 加拿大 522,606 4.12 439.1 1,455,924 35.92 巴西