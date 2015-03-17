欧元债市：公债收益率小升，投资者在揣摩美联储升息路径

路透伦敦3月17日 - 欧元区公债收益率周二徘徊在近期低点附近，油价下跌和疲弱的美国经济数据促使投资者琢磨，美联储在未来升息时点这个问题上是否会更加确定立场。

美联储周二开始为期两天的政策会议，投资者正在等待，看它是否会在声明中提到升息时点时弃用“耐心”这个字眼。

若美国更加接近进行2006年以来的首次升息，将在全球市场激起波澜，欧洲市场也不例外，欧洲央行已降息至零下方，并在逐步向欧元区经济注入1万亿欧元流动性。

“欧元区市场的主要推动因素仍是正在进行的购债，但即使如此，美联储若改变措辞，都可能产生短期的溢出效应，”DZ Bank策略师Christian Lenk表示。

在路透调查访问的分析师中，认为美联储6月升息或等到今年稍晚升息的分析师人数几乎各有一半。

油价下跌对通胀率构成拖累，可能使美联储继续保持谨慎。

德国10年期公债收益率 周二小幅上升1个基点，至0.28%，上周曾触及0.188%的纪录低位。

意大利10年期公债收益率升7个基点，报1.25%，因意大利发售2032年3月到期的新债。

西班牙10年期公债 收益率上涨7个基点，报1.24%。所有其他欧元区公债收益率持平或小幅上升，但仍接近本周触及的纪录低位。

荷兰合作银行策略师Lyn Graham-Taylor表示，在美联储政策会议前，一些投资者对上周欧债升势获利了结。(完)