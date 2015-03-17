欧元债市：公债收益率小升，投资者在揣摩美联储升息路径

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透伦敦3月17日 - 欧元区公债收益率周二徘徊在近期低点附近，油价下跌和疲弱的美国经济数据促使投资者琢磨，美联储在未来升息时点这个问题上是否会更加确定立场。
美联储周二开始为期两天的政策会议，投资者正在等待，看它是否会在声明中提到升息时点时弃用“耐心”这个字眼。
若美国更加接近进行2006年以来的首次升息，将在全球市场激起波澜，欧洲市场也不例外，欧洲央行已降息至零下方，并在逐步向欧元区经济注入1万亿欧元流动性。
“欧元区市场的主要推动因素仍是正在进行的购债，但即使如此，美联储若改变措辞，都可能产生短期的溢出效应，”DZ Bank策略师Christian Lenk表示。
在路透调查访问的分析师中，认为美联储6月升息或等到今年稍晚升息的分析师人数几乎各有一半。
油价下跌对通胀率构成拖累，可能使美联储继续保持谨慎。
德国10年期公债收益率 周二小幅上升1个基点，至0.28%，上周曾触及0.188%的纪录低位。
意大利10年期公债收益率升7个基点，报1.25%，因意大利发售2032年3月到期的新债。
西班牙10年期公债 收益率上涨7个基点，报1.24%。所有其他欧元区公债收益率持平或小幅上升，但仍接近本周触及的纪录低位。
荷兰合作银行策略师Lyn Graham-Taylor表示，在美联储政策会议前，一些投资者对上周欧债升势获利了结。(完)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。