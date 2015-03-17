纽约期市：纽约可可期货连跌第十日，阿拉比卡咖啡期货续升

路透纽约/伦敦3月17日 - 纽约可可期货周二连续第十日下跌，触及六周低位，伦敦可可也走低，受累于需求疲弱，以及不寻常的大量展期令近月合约升水收窄。

洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货小幅收高，因尾盘买盘带动，此前因汇率压力而下跌。罗布斯塔咖啡期货上涨，因最大种植国越南实货价格攀升。阿拉比卡咖啡和原糖早盘受压，因巴西货币雷亚尔走弱，促使巴西生产商卖出，对这些以美元计价商品锁定利润。

5月纽约可可期货 收跌3美元，或0.1%，报每吨2,788美元，此前跌至2月5日来最低2,726美元。路透初步数据显示，成交量超过52,500口，较250日均值多超过一倍。

5月伦敦可可期货 跌1英镑，或0.05%，收报每吨1,968英镑，此前下挫1.9%，至2月9日来最低1,931英镑。

交易商表示，可可需求疲弱，令期货下跌，伦敦市场有大量5月/7月合约展期，且外溢至纽约市场，成交放量。展期令伦敦市场升水收窄至3英镑，为10月来最低，纽约市场升水降至2月初来最低的3美元。

5月阿拉比卡咖啡期货 收升0.1美分，或0.1%，报每磅1.3815美元。

ICE-5月罗布斯塔咖啡期货 收高15美元，或0.9%，报每吨1,778美元。

近月原糖合约 收跌0.08美分，或0.6%，报每磅12.82美分。5月白糖期货 收跌1.90美元，或0.5%，收报每吨366.20美元。(完)

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