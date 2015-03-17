纽约期市：纽约可可期货连跌第十日，阿拉比卡咖啡期货续升

标题新闻：韩国特别检察官办公室计划在完成对三星的调查后，开启对其他大企业的调查
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路透纽约/伦敦3月17日 - 纽约可可期货周二连续第十日下跌，触及六周低位，伦敦可可也走低，受累于需求疲弱，以及不寻常的大量展期令近月合约升水收窄。
洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货小幅收高，因尾盘买盘带动，此前因汇率压力而下跌。罗布斯塔咖啡期货上涨，因最大种植国越南实货价格攀升。阿拉比卡咖啡和原糖早盘受压，因巴西货币雷亚尔走弱，促使巴西生产商卖出，对这些以美元计价商品锁定利润。
5月纽约可可期货 收跌3美元，或0.1%，报每吨2,788美元，此前跌至2月5日来最低2,726美元。路透初步数据显示，成交量超过52,500口，较250日均值多超过一倍。
5月伦敦可可期货 跌1英镑，或0.05%，收报每吨1,968英镑，此前下挫1.9%，至2月9日来最低1,931英镑。
交易商表示，可可需求疲弱，令期货下跌，伦敦市场有大量5月/7月合约展期，且外溢至纽约市场，成交放量。展期令伦敦市场升水收窄至3英镑，为10月来最低，纽约市场升水降至2月初来最低的3美元。
5月阿拉比卡咖啡期货 收升0.1美分，或0.1%，报每磅1.3815美元。
ICE-5月罗布斯塔咖啡期货 收高15美元，或0.9%，报每吨1,778美元。
近月原糖合约 收跌0.08美分，或0.6%，报每磅12.82美分。5月白糖期货 收跌1.90美元，或0.5%，收报每吨366.20美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透北京1月23日 - 以下是中国海关公布的12月豆油、菜籽油、棕榈油等食用油进出口分项数据 一览表（单位均为吨）： 12月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 豆油 36,713 133.31 820.85 560,225 -31.5 原产地 美国 28,350 74,522.24 807.85 110,118 62,544.03 俄罗斯联邦 3,469 -26.13 926.06 73,577 147.75 土耳其 2,753 - 806.04
路透北京1月23日 - 以下是中国12月大豆、豆粕、油菜籽以及菜籽粕等进口分项数据一览表（单位均为吨 ）： 12月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 大豆 8,996,081 -1.36 436.55 83,913,047 2.72 原产地 美国 8,112,419 22.05 436.69 34,170,896 20.26 加拿大 522,606 4.12 439.1 1,455,924 35.92 巴西