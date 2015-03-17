《全球汇市》美国数据疲弱令美元续跌，投资者等待美联储会议结果

* 在美联储政策会议前，交易商降低风险

* 2月美国房屋开工骤降，打压美元

* 日本央行维持政策不变，市场对此无甚反应

路透纽约3月17日 - 美元兑一篮子主要货币周二连跌第二日，再次因美国经济数据意外疲弱而受压，美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二开始为期两天的政策会议。

美元指数势将录得2月中来最大两日跌幅。

投资者预计美联储将维持指标利率不变，过去六年美联储一直保持利率在0-0.25%。不过，投资者预料美联储将在政策声明中放弃在升息问题上保持“耐心”的措辞。

但今年第一季美国经济数据良莠不齐和美元涨势可能促使美联储将升息时机推后，许多人预料美联储将在6月升息。

“用喜忧参半来形容美国经济数据最为贴切。美联储的决定将可能令人失望，”AFEX外汇交易专家Trevor Charsley说。

纽约尾盘，美元指数 小跌，报99.547。美元指数过去两日累计下挫0.8%，势将录得约一个月来最大两日跌幅。

2月美国房屋开工骤降至一年来最低，该数据拖累美元下跌。美国商务部周二报告，2月房屋开工骤降17%，经季节性调整后年率为89.7万，为去年1月来最低。

周一数据显示2月美国制造业产出连续第三个月下降。

“我们预期美联储仍将依据经济数据来作决定，”法国农业信贷银行汇市策略师Mark McCormick说。

“我们预期美联储可能在9月，而不是在6月，升息，且美元升势所产生的影响与升息类似，这使美联储不用急于升息。”

欧元兑美元 上涨0.3%，报1.0599美元。欧洲央行上周开始购债后，欧元承压。欧洲央行购债计划将向区内经济挹注逾1万亿欧元。

但美国数据疲弱令美元涨势暂竭，让欧元有喘息之机。

美元兑日圆 持平在121.33日圆，自3月10日触及八年高位122.04日圆后，美元兑日圆交投在狭窄区间内。