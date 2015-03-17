国际油市：布兰特原油在交投震荡中上涨但美国原油下跌，关注原油库存

标题新闻：韩国特别检察官办公室计划在完成对三星的调查后，开启对其他大企业的调查
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* 路透调查显示上周美国原油库存预料再次增加
* 美元兑欧元下跌
* API将在周二2030 GMT公布上周美国原油库存数据
路透纽约3月17日 - 布兰特原油周二收高，为四个交易日来首次，美元走弱和布兰特原油近期下跌后有回补空头，为市场提供支撑。美国原油再次下跌，因预计美国原油库存将连续第十周创纪录。
路透调查显示，交易商和投资者预料上周美国原油库存增加380万桶，至接近4.53亿桶，将为至少80年来最高水平。
美国石油协会(API)将在周二2030 GMT公布上周美国原油库存数据，美国能源资料协会(EIA)将在周三公布其数据。
油价在周二大部份时间下跌，布兰特原油在尾盘反弹。
利比亚原油产出不断上升，且伊朗寄望，一旦达成核协议，西方国家将撤销制裁，从而令该国石油出口增加，这加重油市的压力。
“所有迹象显示美国有太多原油，且供应不断增加，这应该会拉低油价，”Energy Management Institute的Sal Umek表示。
但油价跌幅受限，因美元兑欧元 下跌，令美元计价商品对持有欧元的投资者来说更具吸引力。
最新的近月合约-5月布兰特原油合约 收报每桶53.51美元，较4月布兰特原油合约周二收盘价53.44美元上涨了0.07美元。4月布兰特原油在周二到期。
美国原油 收报每桶43.46美元，下跌0.42美元。技术图表显示在40美元上方的支撑脆弱，暗示美国原油将可能跌至介乎37-32美元。(完)
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路透北京1月23日 - 以下是中国海关公布的12月豆油、菜籽油、棕榈油等食用油进出口分项数据 一览表（单位均为吨）： 12月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 豆油 36,713 133.31 820.85 560,225 -31.5 原产地 美国 28,350 74,522.24 807.85 110,118 62,544.03 俄罗斯联邦 3,469 -26.13 926.06 73,577 147.75 土耳其 2,753 - 806.04
路透北京1月23日 - 以下是中国12月大豆、豆粕、油菜籽以及菜籽粕等进口分项数据一览表（单位均为吨 ）： 12月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 大豆 8,996,081 -1.36 436.55 83,913,047 2.72 原产地 美国 8,112,419 22.05 436.69 34,170,896 20.26 加拿大 522,606 4.12 439.1 1,455,924 35.92 巴西