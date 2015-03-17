国际油市：布兰特原油在交投震荡中上涨但美国原油下跌，关注原油库存

* 路透调查显示上周美国原油库存预料再次增加

* 美元兑欧元下跌

* API将在周二2030 GMT公布上周美国原油库存数据

路透纽约3月17日 - 布兰特原油周二收高，为四个交易日来首次，美元走弱和布兰特原油近期下跌后有回补空头，为市场提供支撑。美国原油再次下跌，因预计美国原油库存将连续第十周创纪录。

路透调查显示，交易商和投资者预料上周美国原油库存增加380万桶，至接近4.53亿桶，将为至少80年来最高水平。

美国石油协会(API)将在周二2030 GMT公布上周美国原油库存数据，美国能源资料协会(EIA)将在周三公布其数据。

油价在周二大部份时间下跌，布兰特原油在尾盘反弹。

利比亚原油产出不断上升，且伊朗寄望，一旦达成核协议，西方国家将撤销制裁，从而令该国石油出口增加，这加重油市的压力。

“所有迹象显示美国有太多原油，且供应不断增加，这应该会拉低油价，”Energy Management Institute的Sal Umek表示。

但油价跌幅受限，因美元兑欧元 下跌，令美元计价商品对持有欧元的投资者来说更具吸引力。

最新的近月合约-5月布兰特原油合约 收报每桶53.51美元，较4月布兰特原油合约周二收盘价53.44美元上涨了0.07美元。4月布兰特原油在周二到期。