美国股市：联储声明发布前的忧虑压低道指和标普500指数，Nasdaq指数上涨

表格: 中国12月银、铂金和钯进出口分项数据
路透北京1月23日 - 以下是中国海关公布的12月中国的银、铂金和钯进出口分项数据〔单位均为公斤〕： 12月 同比% 美元/盎司 年初迄今 同比% 进口: 银 366,294 8.77 9.64 3,360,487 0.49 原产地 日本 160,630 41.25 7.2 1,296,213 22.67 台湾 67,251 -16.08 5.68 692,839 -6.01 中华人民共和国 43,225 112.68 12.68 232,122
* 美国航空股价上涨；油价下跌
* 投资者等待美联储政策声明
* 道指跌0.7%，标普500指数下滑0.3%，Nasdaq指数上涨0.2%
路透纽约3月17日 - 美国股市道指和标普500指数周二走低，因商品股回落，以及在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三公布利率声明前，市场的不安情绪升温。Nasdaq指数小涨。
在下午交易中，科技股走强，扶助美股缩减跌幅。标普科技指数 小涨0.1%，受助于苹果 攀升1.7%，报127.04美元，和Facebook 上扬1.7%，报79.36美元。
在美股收市后，甲骨文 公布业绩，公司股价在盘后交易中劲升3.4%，报44.33美元。
投资者坐立不安，美联储周二开始为期两天会议，周三下午公布政策声明。
多数分析师预计，美联储将在政策声明中弃用在升息问题上“保持耐心”的措辞，但分析师称，美联储可能仍可能在6月升息。
“如果美联储仍准备在年中升息，那么使用怎样的措辞没有分别，”JonesTrading首席市场策略师Michael O'Rourke说。
在标普500指数中，材料股 下挫1.2%，是表现最差的板块，由Dupont领跌，该股劲跌3.1%，报74.68美元。能源股 下滑0.5%，油价 进一步下跌，因担心供应过剩的情况不断加剧。
道琼工业指数 收跌128.34点，或0.71%，至17,849.08点；标准普尔500指数 回落6.91点，或0.33%，至2,074.28点；Nasdaq指数 上扬7.927点，或0.16%，至4,937.435点。
标普500指数周一录得2月3日来最大单日百分比升幅。
尽管利率上升反映美国经济体质强健，但一些投资者质疑美国经济是否足够强劲，能应对借贷成本上升造成的影响。
强生 大跌1.2%，报99.89美元，对标普500指数的拖累最大。
美国航空 劲涨6.9%，报53.69美元，提振标普500指数。此前标普道琼斯指数有限公司宣布，美国航空将成为标普500指数的成分股。
据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有61亿股换手，低于本月迄今日成交均值66亿股。
纽约证交所下跌与上涨个股分别是1,607与1,429支，比率为1.12：1；在Nasdaq市场，上涨与下跌个股分别是1,384与1,330支，比率为1.04：1。
有26支标普500指数成份股触及52周新高，3支触及新低；有112支Nasdaq综合指数成份股触及新高，62支触及新低。(完)
路透北京1月23日 - 以下是中国海关公布的12月中国的银、铂金和钯进出口分项数据〔单位均为公斤〕： 12月 同比% 美元/盎司 年初迄今 同比% 进口: 银 366,294 8.77 9.64 3,360,487 0.49 原产地 日本 160,630 41.25 7.2 1,296,213 22.67 台湾 67,251 -16.08 5.68 692,839 -6.01 中华人民共和国 43,225 112.68 12.68 232,122
路透北京1月23日 - 以下是中国海关公布的12月铁矿石、钢材等进出口数据一览表(单位均为吨): 12月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 铁矿砂 88,946,368 -7.61 68.15 1,024,124,335 7.48 原产地 澳大利亚 56,713,031 -2.13 66.87 639,875,924 5.35 巴西 17,444,258 -26.07 74.4 214,693,809 12.03 南非 3,598,985 -21.74 70.44 44,851,796
路透北京1月23日---以下为中国海关最新公布的中国12月主要商品进出口数据一览(除注明外,单位均为吨): 12月 同比% 单价(美元) 年初迄今 同比% ==食品== 进口 牛 6,939 17.01 5,732.64 39,036 -15.7 猪 0 -99.83 0 309 17.84 牛肉 57,622 -8.94 4,486.19 579,836 22.37 猪肉 113,352 18.35 1,877.07