《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月17日

标题新闻：韩国特别检察官办公室计划在完成对三星的调查后，开启对其他大企业的调查
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 32.76 +0.31 +0.94 1067896
搜狐 50.75 +0.53 +1.06 274816
网易 99.52 +0.22 +0.22 341169
百度 203.27 -2.04 -0.99 2999841
台湾
台湾积体电路 24.31 +0.03 +0.12 2289805
联电 2.44 -0.04 -1.61 71984
日月光 7.37 +0.00 +0.00 309352
矽品精密 8.68 -0.20 -2.25 855168
和信超媒体 0.79 -0.05 -5.39 81037
友达 5.02 -0.06 -1.18 357125
中华电信 31.29 +0.03 +0.10 71776
台湾国际航电 48.48 -0.26 -0.53 939418
香港
中国移动 65.88 -0.64 -0.96 115450
中国联通 15.30 +0.03 +0.20 51600
中国电信 61.69 +0.77 +1.26 7656
中芯国际 4.35 -0.03 -0.68 1747
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 32
(完)
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路透北京1月23日 - 以下是中国海关公布的12月豆油、菜籽油、棕榈油等食用油进出口分项数据 一览表（单位均为吨）： 12月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 豆油 36,713 133.31 820.85 560,225 -31.5 原产地 美国 28,350 74,522.24 807.85 110,118 62,544.03 俄罗斯联邦 3,469 -26.13 926.06 73,577 147.75 土耳其 2,753 - 806.04
路透北京1月23日 - 以下是中国12月大豆、豆粕、油菜籽以及菜籽粕等进口分项数据一览表（单位均为吨 ）： 12月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 大豆 8,996,081 -1.36 436.55 83,913,047 2.72 原产地 美国 8,112,419 22.05 436.69 34,170,896 20.26 加拿大 522,606 4.12 439.1 1,455,924 35.92 巴西