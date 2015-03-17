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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 06:23 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月17日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 32.76 +0.31 +0.94 1067896

搜狐 50.75 +0.53 +1.06 274816

网易 99.52 +0.22 +0.22 341169

百度 203.27 -2.04 -0.99 2999841

台湾

台湾积体电路 24.31 +0.03 +0.12 2289805

联电 2.44 -0.04 -1.61 71984

日月光 7.37 +0.00 +0.00 309352

矽品精密 8.68 -0.20 -2.25 855168

和信超媒体 0.79 -0.05 -5.39 81037

友达 5.02 -0.06 -1.18 357125

中华电信 31.29 +0.03 +0.10 71776

台湾国际航电 48.48 -0.26 -0.53 939418

香港

中国移动 65.88 -0.64 -0.96 115450

中国联通 15.30 +0.03 +0.20 51600

中国电信 61.69 +0.77 +1.26 7656

中芯国际 4.35 -0.03 -0.68 1747

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 32

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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