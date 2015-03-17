《独家新闻》英国银行业监管者考虑对外国银行进行压力测试--消息人士

表格: 中国12月银、铂金和钯进出口分项数据
路透北京1月23日 - 以下是中国海关公布的12月中国的银、铂金和钯进出口分项数据〔单位均为公斤〕： 12月 同比% 美元/盎司 年初迄今 同比% 进口: 银 366,294 8.77 9.64 3,360,487 0.49 原产地 日本 160,630 41.25 7.2 1,296,213 22.67 台湾 67,251 -16.08 5.68 692,839 -6.01 中华人民共和国 43,225 112.68 12.68 232,122
PRA的行动可能给银行业者带来额外的难题。银行经常需要在多个司法管辖地接受不透明的测试，导致投资者对其体质情况不是非常清楚。
PRA曾说过，今年将发出征求意见书，研究如何在2016年开始压力测试计划，但其拒绝给出更多细节。它表示，2015年将检查去年接受压力测试的那八家英国银行和房屋融资协会。
这八家机构去年全都通过了压力测试。在英国进行测试的同时，欧洲也对130家主要银行进行了更广泛的测试。
PRA曾经警告其压力测试可能变得更加严厉，今年可能更注重来自海外市场的风险。
消息人士表示，PRA可能根据意见调查情况提议从2016年开始增加被测试银行的数量，包括美国与其它海外银行的英国部门，以及更多的较小型英国银行业者。由于未被授权向媒体谈话，这些消息人士要求不具名。(完)
(编译 张涛；审校 许娜)
路透北京1月23日 - 以下是中国海关公布的12月中国的银、铂金和钯进出口分项数据〔单位均为公斤〕： 12月 同比% 美元/盎司 年初迄今 同比% 进口: 银 366,294 8.77 9.64 3,360,487 0.49 原产地 日本 160,630 41.25 7.2 1,296,213 22.67 台湾 67,251 -16.08 5.68 692,839 -6.01 中华人民共和国 43,225 112.68 12.68 232,122
路透北京1月23日 - 以下是中国海关公布的12月铁矿石、钢材等进出口数据一览表(单位均为吨): 12月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 铁矿砂 88,946,368 -7.61 68.15 1,024,124,335 7.48 原产地 澳大利亚 56,713,031 -2.13 66.87 639,875,924 5.35 巴西 17,444,258 -26.07 74.4 214,693,809 12.03 南非 3,598,985 -21.74 70.44 44,851,796
路透北京1月23日---以下为中国海关最新公布的中国12月主要商品进出口数据一览(除注明外,单位均为吨): 12月 同比% 单价(美元) 年初迄今 同比% ==食品== 进口 牛 6,939 17.01 5,732.64 39,036 -15.7 猪 0 -99.83 0 309 17.84 牛肉 57,622 -8.94 4,486.19 579,836 22.37 猪肉 113,352 18.35 1,877.07