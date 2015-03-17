《独家新闻》英国银行业监管者考虑对外国银行进行压力测试--消息人士

PRA的行动可能给银行业者带来额外的难题。银行经常需要在多个司法管辖地接受不透明的测试，导致投资者对其体质情况不是非常清楚。

PRA曾说过，今年将发出征求意见书，研究如何在2016年开始压力测试计划，但其拒绝给出更多细节。它表示，2015年将检查去年接受压力测试的那八家英国银行和房屋融资协会。

这八家机构去年全都通过了压力测试。在英国进行测试的同时，欧洲也对130家主要银行进行了更广泛的测试。

PRA曾经警告其压力测试可能变得更加严厉，今年可能更注重来自海外市场的风险。

消息人士表示，PRA可能根据意见调查情况提议从2016年开始增加被测试银行的数量，包括美国与其它海外银行的英国部门，以及更多的较小型英国银行业者。由于未被授权向媒体谈话，这些消息人士要求不具名。(完)