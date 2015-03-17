美国与加拿大经济指标预测--3月18日-3月25日****

台湾股市：收涨近1%创逾一年半新高，因特朗普无意外谈话

路透台北1月23日 - 台湾股市周一收涨近1%，并创逾一年半新高。分析师指出，因美国新任总统特朗普上 周五在就职演说中无意外谈话，股市偏多看待，台股今天开高收高，表现优于其他亚股，料大盘有望挑战高点 。 台湾加权股价指数 收涨0.99%，至9,424.05点，创逾一年半新高，此前收盘新高为2015年6月26日 的9,426.57点；今日成交初值 为732.71亿台币，上交易日修正后为727.33亿。 特朗普周五的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言 将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将 是美国优先。” 〞指数创新高的机率非常高，只是早晚的问题。〞日盛投顾分析师钟国忠说。 他表示，大盘经上周盘整后，今天指数虽未再创新高，但距离前波高点只差三点；因明天台股即要封关， 春节长假效应，短线难免有获利回吐卖压出笼。 惟钟国忠说，就技术面观察，农历春节后若无重大特殊因素干扰，大盘有望创新高，并进一步挑