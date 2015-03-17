美国与加拿大经济指标预测--3月18日-3月25日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
3月16日当周
3月18日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 3月13日当周 -- 415.4
再融资指数 -- 1,815.3
1230 加拿大趸售贸易(较前月) 1月 -0.8% +2.5%
1800 美国联邦基金利率目标 -- -- 0-0.25%
3月19日(四)
1230 美国经常帐收支(亿美元) 第四季 赤字1,032 赤字1,003
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月14日当周 29.2 28.9
四周均值(万人) -- 30.225
续请失业金人数(万人) 3月7日当周 241.0 241.8
1400 美国领先指标(较前月) 2月 +0.2% +0.2%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 3月 7.1 5.2
3月20日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.7% -0.2%
(较上年同期) +1.0% +1.0%
央行核心CPI(较前月) +0.5% +0.2%
(较上年同期) +2.1% +2.2%
1230 加拿大零售销售(较前月) 1月 -0.7% -2.0%
3月23日当周
3月23日(一)
1400 美国成屋销售年率(万户) 2月 495 482
3月24日(二)
1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.2% -0.7%
未经季节调整的CPI(较上年同期) -0.1% -0.1%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.2%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.6% +1.6%
每周平均实质所得(较前月) -- +1.2%
1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 1月 -- +0.8%
(较上年同期) -- +5.4%
房价指数 -- 218.6
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 -- 55.1
1400 美国新屋销售年率(万户) 2月 48.0 48.1
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 3月 -- 0
3月25日(三)
-- 美国建筑许可年率(万户) 2月修正值 -- 109.2
1230 美国耐久财订单 2月 +0.4% +2.8%
扣除运输的耐久财订单 +0.4% 持平
扣除国防的耐久财订单 -- +2.9%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- +0.5%(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾
已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾
(整理 许娜；审校 龚芳)