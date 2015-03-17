基金产业：全球投资人卖出美股，转青睐欧股--美银美林调查

美股标准普尔500指数 在过去两年上涨超过30%，目前处于纪录高位附近交投。

升息预期也提振美元，美元指数 自年初以来已上扬逾10%。

调查结果显示，投资者更青睐欧股，这是由于欧洲央行已经启动自己的货币刺激计划，而且欧洲出口商或将受益于弱势欧元和强势美元。

净63%的受访者称，他们最有可能在未来12个月内超配欧股。这一比例创下2001年首次提出该问题以来的最高。

“欧股受益最多，拜资金流出美股所赐表现大有改善，”美银美林的欧洲投资策略师Manish Kabra表示。

另一方面，新兴市场失去了投资者的青睐：有净57%的受访者称，新兴市场是其最希望低配的地区。

有26%的受访者认为，面临的最大风险是地缘政治形势动荡；此外还有34%的人提到了中国债务违约大增以及新兴市场发生金融危机的风险。