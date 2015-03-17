基金产业：全球投资人卖出美股，转青睐欧股--美银美林调查

表格: 中国12月银、铂金和钯进出口分项数据
路透北京1月23日 - 以下是中国海关公布的12月中国的银、铂金和钯进出口分项数据〔单位均为公斤〕： 12月 同比% 美元/盎司 年初迄今 同比% 进口: 银 366,294 8.77 9.64 3,360,487 0.49 原产地 日本 160,630 41.25 7.2 1,296,213 22.67 台湾 67,251 -16.08 5.68 692,839 -6.01 中华人民共和国 43,225 112.68 12.68 232,122
美股标准普尔500指数 在过去两年上涨超过30%，目前处于纪录高位附近交投。
升息预期也提振美元，美元指数 自年初以来已上扬逾10%。
调查结果显示，投资者更青睐欧股，这是由于欧洲央行已经启动自己的货币刺激计划，而且欧洲出口商或将受益于弱势欧元和强势美元。
净63%的受访者称，他们最有可能在未来12个月内超配欧股。这一比例创下2001年首次提出该问题以来的最高。
“欧股受益最多，拜资金流出美股所赐表现大有改善，”美银美林的欧洲投资策略师Manish Kabra表示。
另一方面，新兴市场失去了投资者的青睐：有净57%的受访者称，新兴市场是其最希望低配的地区。
有26%的受访者认为，面临的最大风险是地缘政治形势动荡；此外还有34%的人提到了中国债务违约大增以及新兴市场发生金融危机的风险。
调查显示，有12%的人把股市估值过高和“股市泡沫”视作最大风险，不过投资者总体上仍抱有较高的风险偏好，对避险现金资产的配比降至4.6%。(完)
路透北京1月23日 - 以下是中国海关公布的12月中国的银、铂金和钯进出口分项数据〔单位均为公斤〕： 12月 同比% 美元/盎司 年初迄今 同比% 进口: 银 366,294 8.77 9.64 3,360,487 0.49 原产地 日本 160,630 41.25 7.2 1,296,213 22.67 台湾 67,251 -16.08 5.68 692,839 -6.01 中华人民共和国 43,225 112.68 12.68 232,122
路透北京1月23日 - 以下是中国海关公布的12月铁矿石、钢材等进出口数据一览表(单位均为吨): 12月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 铁矿砂 88,946,368 -7.61 68.15 1,024,124,335 7.48 原产地 澳大利亚 56,713,031 -2.13 66.87 639,875,924 5.35 巴西 17,444,258 -26.07 74.4 214,693,809 12.03 南非 3,598,985 -21.74 70.44 44,851,796
路透北京1月23日---以下为中国海关最新公布的中国12月主要商品进出口数据一览(除注明外,单位均为吨): 12月 同比% 单价(美元) 年初迄今 同比% ==食品== 进口 牛 6,939 17.01 5,732.64 39,036 -15.7 猪 0 -99.83 0 309 17.84 牛肉 57,622 -8.94 4,486.19 579,836 22.37 猪肉 113,352 18.35 1,877.07