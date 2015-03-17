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债券 | 2015年 3月 18日 星期三 07:39 BJT

《独家新闻》希腊拒绝提供最新情况进展，惹恼欧元区债权人

欧洲官员表示，并不了解希腊将此议题移送至峰会目的何在，因希腊问题并未排入峰会正式议程，仅能在峰会的周边会议讨论，且讨论内容也只涉及广泛的政治条款。

他们表示，欧盟领袖不会给予齐普拉斯比欧元集团所提供更多的援助，因为对雅典任何进一步的金援，皆取决于希腊必须履行的改革，尽管希腊方面百般不愿。

熟知此次电话会议的三位消息人士证实了相关内容，以及欧元区部长对希腊政府态度的不满情绪；希腊方面不愿将前政府以改革换取将近2,400亿欧元贷款的承诺付诸实践。

齐普拉斯政府以拒绝整顿预算与驳回部分改革为口号，赢得1月25日大选的胜选。欧元区官员认为，雅典方面做出了不切实际的承诺，因而无法给予金援。

尽管希腊上周稍早同意与债权人重启会谈，讨论获得欧元区进一步放贷而必须履行的改革项目，但此后除同意配合技术团队蒐集相关数据外，并未有任何进展。

目前时间已愈见紧迫，因为希腊的资金可能在月底耗尽，届时或将再度债务违约，导致该国退出欧元区。(完)

(编译 郑茵/陈宗琦；审校 龚芳)

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