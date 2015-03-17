表格：韩国2月经季节调整的失业率为3.9%，创一年高位--统计局

路透首尔3月18日 - 韩国统计局周三公布的数据显示，韩国2月经季 节调整的失业率为3.9%，为2014年2月以来最高，1月为3.4%。 2月未经季调失业率为4.6%，创2010年2月以来最高。 下表为韩国就业数据细目： 2月 1月 劳动力人口(千人) +401 +444 就业人口(千人) +376 +347 失业人口(千人) +24 +97 失业率(未经季节调整，%) 4.6 3.8 (经季节调整，%) 3.9 3.4(完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)