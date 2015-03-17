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货币新闻 | 2015年 3月 18日 星期三 07:20 BJT

表格：韩国2月经季节调整的失业率为3.9%，创一年高位--统计局

路透首尔3月18日 - 韩国统计局周三公布的数据显示，韩国2月经季
节调整的失业率为3.9%，为2014年2月以来最高，1月为3.4%。
    
    2月未经季调失业率为4.6%，创2010年2月以来最高。

    下表为韩国就业数据细目：
                                   2月      1月
    劳动力人口(千人)               +401     +444
      就业人口(千人)               +376     +347
      失业人口(千人)                +24      +97
    失业率(未经季节调整，%)         4.6      3.8
          (经季节调整，%)           3.9      3.4(完)
  
 (编译 戴素萍 审校 龚芳)

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