《焦点》附买回市场债券稀缺，显示欧洲央行QE造成扭曲

欧洲央行在下个月的会议可能提供更多细节。但最早在年中前任何系统都不太可能正常运作。

有关当局为确保市场基础结构不会崩溃将实行监管规定。国际资本市场协会(ICMA)表示，担心量化宽松会加重监管新规对债券和附买回市场流动性的冲击。

主要问题之一就是，欧洲央行是否接受以现金为担保品--此举将帮助缓和债券稀缺问题，但也可能抵消其印新钞盼挹注实质经济的主要目标。

如果选择只接受以债券为担保品，或能缓解某些证券的压力，但并未解决整体可交易债券减少的问题。

摩根大通的Panigirtzoglou表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)在执行量化宽松计划期间即使用后者，尽管如此某些附买回交易仍出现过当事方未返还证券的失败案例。

而欧元区的债券稀缺问题更严重。德国等国的财政政策严格意味着，欧洲央行买债的规模将超过发售的新债，两者之间的比率是三比一。

因此，债券持有者可能紧握手中资产不放，令规模5.5万亿(兆)欧元、原本就因监管规定而承压的附买回市场更为紧俏。

“如果不知未来某个时点还能否获得那些债券，最好还是握紧已有的债券。这也是为什么目前这种心态如此普遍，”瑞穗的Chatwell称。(完) (编译 张涛/王颖/张若琪 审校 李婷仪/张荻/许娜)