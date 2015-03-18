美国能源：页岩气开发的黄金期是否已经过去？

美国原油期货 从6月每桶超过107美元的高点，一路滑降至周二的每桶43美元以下，跌幅约60%。

“一切取决于市场价格。如果未来三或四个月天然气与石油价格上涨，那么明年天然气产量将不会下滑，”能源数据供应商Genscape供应分析部门董事总经理Randall Collum表示，该公司预估明年天然气产量将减少11亿立方英尺/日。

六个月之前，根本无法想像天然气产量会出现回落。

“如果你回顾一下我们在10月油价每桶约80美元时的说法，我们当时是预估2016年天然气产量将增加20亿立方英尺/日，”Collum表示。

美银美林分析师也预估2016年天然气产量将下滑。

美银美林预估明年天然气产量将较2015年减少13亿立方英尺/日，受美国东北部Marcellus与Utica页岩油产区产量成长下滑，以因应天然气液价格大跌50%的影响。天然气液价格与油价息息相关。

美银美林与Genscape也都预估来自油井的天然气产量将出现下滑，因像南德州的Eagle Ford这类钻油业者删减支出。(完)