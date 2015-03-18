美国能源：页岩气开发的黄金期是否已经过去？

金属期市：期铜触及四个月低位，因中国进口下降
路透伦敦5月8日 - 期铜价格周一下滑至四个月低位，此前数据显示，中国铜进口大跌，燃点对铜需求的悲观情绪，上周伦敦金属交易所铜库存急升。
美国原油期货 从6月每桶超过107美元的高点，一路滑降至周二的每桶43美元以下，跌幅约60%。
“一切取决于市场价格。如果未来三或四个月天然气与石油价格上涨，那么明年天然气产量将不会下滑，”能源数据供应商Genscape供应分析部门董事总经理Randall Collum表示，该公司预估明年天然气产量将减少11亿立方英尺/日。
六个月之前，根本无法想像天然气产量会出现回落。
“如果你回顾一下我们在10月油价每桶约80美元时的说法，我们当时是预估2016年天然气产量将增加20亿立方英尺/日，”Collum表示。
美银美林分析师也预估2016年天然气产量将下滑。
美银美林预估明年天然气产量将较2015年减少13亿立方英尺/日，受美国东北部Marcellus与Utica页岩油产区产量成长下滑，以因应天然气液价格大跌50%的影响。天然气液价格与油价息息相关。
美银美林与Genscape也都预估来自油井的天然气产量将出现下滑，因像南德州的Eagle Ford这类钻油业者删减支出。(完)
路透伦敦5月8日 - 期铜价格周一下滑至四个月低位，此前数据显示，中国铜进口大跌，燃点对铜需求的悲观情绪，上周伦敦金属交易所铜库存急升。
路透米兰/巴黎5月8日 - 欧洲股市周一小跌，马克龙赢得法国大选后的释然性升势消退，但强劲的企业盈利增长继续支撑对欧元区股市的需求。
路透伦敦5月8日 - 法国大选结果带动的短暂释然性升势未能足以推动英镑在周一突破1.30美元关口，英镑在窄幅区间内交投，因投资人聚焦本周英国央行会议及国内大选活动。