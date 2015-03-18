欧洲经济指标预测--3月18日-3月25日****

欧洲汇市：英镑未能突破1.30美元，市场关注本周英国央行会议
路透伦敦5月8日 - 法国大选结果带动的短暂释然性升势未能足以推动英镑在周一突破1.30美元关口，英镑在窄幅区间内交投，因投资人聚焦本周英国央行会议及国内大选活动。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月16日当周 3月18日(三) 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 1月 -- 顺差5.06 对全球贸易收支 -- 顺差57.56 0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 3月 0-9-0 0-9-0 (升息-不变-降息) 0930 英国请领失业金人数(万人) 2月 减少3 减少3.86 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至1月三个月 5.6% 5.7% 平均每周薪资所得(较上年) 截至1月三个月 +2.2% +2.1% 平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年) 截至1月三个月 +1.8% +1.7% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 3月 -- 负73.0 1000 欧元区贸易收支(亿欧元)(未经季节调整) 1月 顺差150 顺差243 3月19日(四) 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 2月 -- 顺差34.33 0830 瑞士三个月LIBOR目标区间 第一季 -- 负1.25%-负0.25% 1000 欧元区劳工成本(较上年) 第四季 -- +1.3% 欧元区薪资 -- +1.4% 3月20日(五) 0700 德国生产者物价指数(较前月) 2月 +0.2% -0.6% (较上年同期) -1.9% -2.2% 0900 欧元区经常帐收支(未经季节调整)(亿欧元) 1月 -- 盈余292 (经季节调整)(亿欧元) -- 盈余178 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流入672 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 2月 77.00 负94.05 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余189.2 3月23日当周 3月23日(一) 1100 英国工业联盟总工业订单差值 3月 -- 正10 1500 欧元区消费者信心指数 3月初值 -- 负6.70 3月24日(二) 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 -- 47.6 服务业PMI -- 53.4 综合PMI -- 52.2 0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 -- 51.1 服务业PMI -- 54.7 综合PMI -- 53.8 0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 -- 51.0 服务业PMI -- 53.7 综合PMI -- 53.3 0900 意大利薪资指数(较前月) 2月 -- +0.70% (较上年同期) -- +1.1% 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 -- -0.9% (较上年同期) -- +0.3% 零售物价指数(RPI) (较前月) -- -0.8% (较上年同期) -- +1.1% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- -0.9% (较上年同期) -- +1.2% 0930 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 2月 -- -3.7% (较上年同期) -- -14.2% 产出物价(较前月) -- -0.5% (较上年同期) -- -1.8% 核心产出物价(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +0.5% 3月24-27日 0700 德国进口物价(较前月) 2月 -- -0.8% (较上年同期) -- -4.4% 3月25日(三) 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 2月 -- 1.24 0745 法国企业景气指数 3月 -- 正99 0900 德国IFO企业景气判断指数 3月 -- 106.8 IFO企业现况指数 -- 111.3 IFO企业预期指数 -- 102.5 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 2月初值 -- 逆差2.3(完)
路透伦敦5月8日 - 法国大选结果带动的短暂释然性升势未能足以推动英镑在周一突破1.30美元关口，英镑在窄幅区间内交投，因投资人聚焦本周英国央行会议及国内大选活动。
在周日的法国大选中，赞成欧洲一体化的候选人马克龙(Emmanuel Macron)击败了极右翼民族主义党派候选人勒庞(Marine Le Pen)。若后者当选，则法国有可能退出欧盟。这次中间派势力获得的胜利具有重大意义，打破了法国主流政党把持政权的局面，同时也将令欧洲盟国大大地松一口气。这些盟国本来担心，在英国公投决定退出欧盟和特朗普当选美国总统后，法国大选将再一次导致民粹主义势力的抬头。
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