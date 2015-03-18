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市场报道 | 2015年 3月 18日 星期三 08:32 BJT

****欧洲经济指标预测--3月18日-3月25日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段      预估值       前值   
    
    3月16日当周
    
    3月18日(三) 
    0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                  1月            --    顺差5.06
               对全球贸易收支                                         --   顺差57.56   
    0930  英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果          3月          0-9-0      0-9-0
　　                                                            　　 (升息-不变-降息)
    0930  英国请领失业金人数(万人)                     2月          减少3   减少3.86
             按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率  截至1月三个月      5.6%       5.7%
             平均每周薪资所得(较上年)             截至1月三个月     +2.2%      +2.1%
             平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年) 截至1月三个月     +1.8%      +1.7%  
    1000　瑞士ZEW投资者信心指数                        3月            --      负73.0
    1000  欧元区贸易收支(亿欧元)(未经季节调整)         1月        顺差150    顺差243
    
    3月19日(四)
    0700  瑞士贸易收支(亿瑞郎)                         2月            --   顺差34.33  
    0830  瑞士三个月LIBOR目标区间                    第一季     　　　--  负1.25%-负0.25%
    1000  欧元区劳工成本(较上年)                     第四季           --       +1.3%
          欧元区薪资                                                  --       +1.4%
    
    3月20日(五)
    0700  德国生产者物价指数(较前月)                   2月          +0.2%      -0.6%
                           (较上年同期)                             -1.9%      -2.2%
    0900  欧元区经常帐收支(未经季节调整)(亿欧元)       1月            --     盈余292
                           (经季节调整)(亿欧元)                       --     盈余178
                直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                       --     流入672
    0930  英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)             2月          77.00    负94.05
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                          --   盈余189.2 
    
    3月23日当周  
    
    3月23日(一)
    1100  英国工业联盟总工业订单差值                   3月            --        正10
    1500  欧元区消费者信心指数                       3月初值          --      负6.70
    
    3月24日(二)
    0800  法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)        3月初值          --        47.6
                   服务业PMI                                          --        53.4
                   综合PMI                                            --        52.2
    0830  德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)        3月初值          --        51.1
                   服务业PMI                                          --        54.7
                   综合PMI                                            --        53.8
    0900  欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)      3月初值          --        51.0
                   服务业PMI                                          --        53.7
                   综合PMI                                            --        53.3
    0900  意大利薪资指数(较前月)                        2月           --      +0.70%
                       (较上年同期)                                   --       +1.1%
    0930  英国消费者物价指数(CPI)(较前月)               2月           --       -0.9%
                             (较上年同期)                             --       +0.3%
               零售物价指数(RPI) (较前月)                             --       -0.8%
                             (较上年同期)                             --       +1.1%
               扣除抵押贷款的RPI(较前月)                              --       -0.9%
                            (较上年同期)                              --       +1.2%
    0930  英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月)       2月           --       -3.7%
                                     (较上年同期)                     --      -14.2%
                                 产出物价(较前月)                     --       -0.5%
                                     (较上年同期)                     --       -1.8%
                             核心产出物价(较前月)                     --       +0.2%
                                     (较上年同期)                     --       +0.5%
    
    3月24-27日
    0700  德国进口物价(较前月)                           2月          --       -0.8%
                     (较上年同期)                                     --       -4.4%
    
    3月25日(三)
    0700  瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                      2月          --        1.24
    0745  法国企业景气指数                               3月          --        正99
    0900  德国IFO企业景气判断指数                        3月          --        106.8
              IFO企业现况指数                                         --        111.3
              IFO企业预期指数                                         --        102.5
    0900  意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)              2月初值         --      逆差2.3(完)
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