《焦点》美国呼吁盟友在加入中国主导的亚投行时三思而行

**高水准**

中国在今年早些时候表示，已有26个国家成为该机构的创始成员，大多来自亚洲和中东。中国计划在年底前敲定协议条款。

中国国家媒体新华社称，韩国和瑞士也在考虑加入。

中国外交部发言人洪磊对哪些国家已经提交申请不予置评，同时重申该行将是“开放、包容、透明和负责”的。

美国政府称，鉴于亚洲发展基础设施的巨大需求，认为亚投行将会发挥作用，并认为该行有望成为亚洲开发银行(ADB)等机构的合作伙伴。

不过美方质疑亚投行标准的策略遭到一些观察人士的批评，他们称美国政府应当更加接受亚投行，或者让现有机构提供替代选项。

华盛顿全球发展中心的Scott Morris表示，“很多国家显然认为：我们需要通过一些多边发展银行为基础设施建设筹集更多资金。美国从中阻挠，结果现在发现自己越来越孤立。”

印度一位政府官员称，亚投行成员国将于3月29至31日在哈萨克斯坦首都阿拉木图举行会议，讨论协议条款。印度已加入亚投行。

中国称3月31日将是接收创始成员国申请的最后期限。

日本、澳洲和韩国目前仍未加入该机构。澳洲总理艾保德周末称，近期将就是否加入做出最终决定。韩国此前表示，仍在和中国及其他国家讨论加入亚投行的可能性。

日本不太可能加入亚投行，但亚洲开发银行总裁中尾武彦对《日经亚洲评论》(Nikkei Asian Review)表示，两家机构正进行讨论并可能展开合作。(完) (编译 郑茵/李婷仪/秦德兴; 审校 张涛/龚芳/徐文焰)