金砖国家：3月17日股汇市收盘纵览

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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路透3月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月17日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.9%或8.49点报949.06点。
中国股市：沪综指放量收升1.6%，近七年来首次站上3,500点整数关口
中国汇市：人民币收创一个月新高，午后急升疑似监管层逆向干预
香港股市：恒生指数收低，受累于预期美联储收紧政策
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收升2.94%，报50,285.12点。
巴西汇市：雷亚尔扳回稍早跌幅反弹收高，盘中最低跌至2003年4月以来最弱水准3.28。雷亚尔兑美元 周二收报3.2290/10，上日收报3.2438/45。
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南非股市：小幅收高，花旗上调隆明(Lonmin)伦敦上市股票评级至买入，使得市场对近期受重创的矿业部门恢复一些信心。指标Top-40绩优股指数 收升0.14%，报46,269点；综合指数 涨0.3%，报52,300点。
南非汇市：兰特兑美元下滑，因海外资本出逃盖过经常账赤字缩窄的影响
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印度股市：BSE指数收高逾1%，创近两周半最大单日涨幅，追随全球股市的涨势。BSE指数 收高1.05%，报28,736.38点，创2月27日以来最大日升幅。NSE指数 涨1.04%，报8,723.30点。
印度汇市：卢比兑美元收升报62.70/71，上日收报62.8050/8150。在美联储为期两天的政策会议结束前，亚洲货币大多上扬，股市上涨亦对卢比构成提振。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 升1.22%，报822.760点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.28%，报449.65点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升1.19%至61.450卢布；卢布兑欧元 升0.85%至65.190卢布。(完) (编译 王兴亚；审校 戴素萍)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(