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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 08:07 BJT

金砖国家：3月17日股汇市收盘纵览

路透3月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月17日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.9%或8.49点报949.06点。

中国股市：沪综指放量收升1.6%，近七年来首次站上3,500点整数关口

中国汇市：人民币收创一个月新高，午后急升疑似监管层逆向干预

香港股市：恒生指数收低，受累于预期美联储收紧政策

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收升2.94%，报50,285.12点。

　　巴西汇市：雷亚尔扳回稍早跌幅反弹收高，盘中最低跌至2003年4月以来最弱水准3.28。雷亚尔兑美元 周二收报3.2290/10，上日收报3.2438/45。

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南非股市：小幅收高，花旗上调隆明(Lonmin)伦敦上市股票评级至买入，使得市场对近期受重创的矿业部门恢复一些信心。指标Top-40绩优股指数 收升0.14%，报46,269点；综合指数 涨0.3%，报52,300点。

南非汇市：兰特兑美元下滑，因海外资本出逃盖过经常账赤字缩窄的影响

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印度股市：BSE指数收高逾1%，创近两周半最大单日涨幅，追随全球股市的涨势。BSE指数 收高1.05%，报28,736.38点，创2月27日以来最大日升幅。NSE指数 涨1.04%，报8,723.30点。

印度汇市：卢比兑美元收升报62.70/71，上日收报62.8050/8150。在美联储为期两天的政策会议结束前，亚洲货币大多上扬，股市上涨亦对卢比构成提振。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 升1.22%，报822.760点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.28%，报449.65点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升1.19%至61.450卢布；卢布兑欧元 升0.85%至65.190卢布。(完) (编译 王兴亚；审校 戴素萍)
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