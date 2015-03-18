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市场报道 | 2015年 3月 18日 星期三 08:01 BJT

路透调查：美国上周原油库存料连续第十周增加，油品库存料减少

路透3月17日 - 周二公布的路透调查显示，截至3月13日的一周，美国商业原油库存料连续第十周增加，而油品库存可能下降。

针对八位分析师的调查显示，上周原油库存料增加380万桶。这项调查在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存报告发布前进行。

根据EIA的数据，3月6日止当周原油库存连续第九周刷新纪录高位，达到4.489亿桶；同时汽油库存下滑，馏分油库存则增加。

根据调查，上周炼厂产能利用率可能仍持平在87.8%。

上周包括取暖油和柴油在内的馏分油库存料减少110万桶；汽油库存 可能减少90万桶。

API周二公布，美国最近一周原油库存增加1,050万桶，汽油库存减少58.3万桶，馏分油库存减少25.2万桶。

EIA将于周三1430GMT公布库存报告。(完) (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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