路透调查：美国上周原油库存料连续第十周增加，油品库存料减少

欧洲汇市：英镑未能突破1.30美元，市场关注本周英国央行会议
路透伦敦5月8日 - 法国大选结果带动的短暂释然性升势未能足以推动英镑在周一突破1.30美元关口，英镑在窄幅区间内交投，因投资人聚焦本周英国央行会议及国内大选活动。
路透3月17日 - 周二公布的路透调查显示，截至3月13日的一周，美国商业原油库存料连续第十周增加，而油品库存可能下降。
针对八位分析师的调查显示，上周原油库存料增加380万桶。这项调查在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存报告发布前进行。
根据EIA的数据，3月6日止当周原油库存连续第九周刷新纪录高位，达到4.489亿桶；同时汽油库存下滑，馏分油库存则增加。
根据调查，上周炼厂产能利用率可能仍持平在87.8%。
上周包括取暖油和柴油在内的馏分油库存料减少110万桶；汽油库存 可能减少90万桶。
API周二公布，美国最近一周原油库存增加1,050万桶，汽油库存减少58.3万桶，馏分油库存减少25.2万桶。
EIA将于周三1430GMT公布库存报告。(完) (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
路透伦敦5月8日 - 法国大选结果带动的短暂释然性升势未能足以推动英镑在周一突破1.30美元关口，英镑在窄幅区间内交投，因投资人聚焦本周英国央行会议及国内大选活动。
在周日的法国大选中，赞成欧洲一体化的候选人马克龙(Emmanuel Macron)击败了极右翼民族主义党派候选人勒庞(Marine Le Pen)。若后者当选，则法国有可能退出欧盟。这次中间派势力获得的胜利具有重大意义，打破了法国主流政党把持政权的局面，同时也将令欧洲盟国大大地松一口气。这些盟国本来担心，在英国公投决定退出欧盟和特朗普当选美国总统后，法国大选将再一次导致民粹主义势力的抬头。
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