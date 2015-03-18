葡萄牙经济：IMF下调葡萄牙预算赤字预估，但呼吁进行更多改革

路透里斯本3月17日 - 国际货币基金组织(IMF)的一个代表团下调了对葡萄牙预算赤字的预期，预计今年该国的预算赤字相当于国内生产总值(GDP)的3.2%，低于1月份预计的3.4%。此外还上调了对葡萄牙经济增长的预期，主要得益于外部因素。

不过，该代表团周二表示，葡萄牙需要推进其根据2011-2014纾困计划启动的结构性改革以及预算整固，以实现能帮助该国降低失业率和减轻沉重债务负担的增长水平。

尽管IMF下调了预算赤字预估，但下调后的水平仍高于该国政府预计的2.7%。葡萄牙政府称，葡萄牙今年的预算赤字占GDP之比将降至欧盟3%的门槛之下，而且未来也不会超过这一门槛。

IMF还称，欧元大幅下跌，欧元区货币政策放松导致债券收益率处于纪录低点，加上油价骤跌，这些都为葡萄牙经济提供了“强大的推动力”，IMF因而预计葡萄牙今年的经济增长率将从2014年的0.9%升至1.5%，高于IMF之前预估的增长1.2%，且与葡萄牙政府的预期持平。