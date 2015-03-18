葡萄牙经济：IMF下调葡萄牙预算赤字预估，但呼吁进行更多改革

南非汇市：兰特下跌，因法国大选结果提振发达国家市场货币
路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透里斯本3月17日 - 国际货币基金组织(IMF)的一个代表团下调了对葡萄牙预算赤字的预期，预计今年该国的预算赤字相当于国内生产总值(GDP)的3.2%，低于1月份预计的3.4%。此外还上调了对葡萄牙经济增长的预期，主要得益于外部因素。
不过，该代表团周二表示，葡萄牙需要推进其根据2011-2014纾困计划启动的结构性改革以及预算整固，以实现能帮助该国降低失业率和减轻沉重债务负担的增长水平。
尽管IMF下调了预算赤字预估，但下调后的水平仍高于该国政府预计的2.7%。葡萄牙政府称，葡萄牙今年的预算赤字占GDP之比将降至欧盟3%的门槛之下，而且未来也不会超过这一门槛。
IMF还称，欧元大幅下跌，欧元区货币政策放松导致债券收益率处于纪录低点，加上油价骤跌，这些都为葡萄牙经济提供了“强大的推动力”，IMF因而预计葡萄牙今年的经济增长率将从2014年的0.9%升至1.5%，高于IMF之前预估的增长1.2%，且与葡萄牙政府的预期持平。
IMF称，葡萄牙需要在中期内继续进行财政整顿，这不仅是为了减少公共债务，也是为了表明该国过去过于宽松的财政政策不会因为眼前危机的消退而卷土重来。(完) (编译 汪红英；审校 杜明霞)
路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
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