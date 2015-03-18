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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 08:00 BJT

中港个股：光大银行称研究将理财业务设独立子公司，尚无分拆上市计划

路透上海3月18日 - 在中金公司研究报告指一些上市银行有意分拆理财业务并谋求上市后，中国光大银行 周三刊登澄清公告称，该行正研究将理财业务设立独立子公司，目前该行没有分拆资产上市的计划。

公告指出，该行按照监管机构的政策导向，正在研究推进理财业务改革试点，包括设立独立子公司。该事项尚需履行内部审议决策程序，以及报请监管机构审批，存在不确定性。该事项不会对公司未来的经营业绩产生重大影响。

据中国证券报周三报导，中金近日发布研究报告称，商业银行将分拆资产上市，最快二季度启动。已有部分银行获准分拆某项特定业务，未来将采取“先分拆-再引资-最后上市”的路径。报告预计，光大银行、平安银行 率先试点理财业务分拆，兴业银行 可能率先尝试拆分互联网金融相关业务。

平安银行和兴业银行目前尚未对资产分拆事宜作出正式回应。

光大银行A股周二收报4.42元人民币，大涨4.25%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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