《中国报摘》--中国证券报3月18日

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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* 头版头条:
--沪综指 周三冲关3,478点成功。分析人士认为，突破该点位意味着增量资金和改革红利主导的牛市征程仍在继续，但后期走势不太可能呈现“疯牛”态势，慢牛仍大概率会成为后期市场主旋律，投资者要理性看待可能到来的震荡乃至调整。
* 其他:
--对于市场热议的银行分拆资产上市，光大银行 >公告称，正研究推进理财业务改革试点，包括设立独立子公司。中金公司近日发布报告称，商业银行将分拆资产上市，最快二季度启动；中金并预计，光大银行、平安银行 率先试点理财业务的分拆，兴业银行 可能率先尝试分拆互联网金融相关业务。
--商务部新闻发言人沈丹阳表示，新设的广东、天津、福建三个自贸区的总体方案和深化上海自贸区深化改革方案已报送国务院。待方案履行完批准程序后，商务部和四个省市将会同有关部门、有关单位抓紧实施。
--国资委发布的公告显示，国有重点大型企业监事会将通过采购第三方服务方式检查中央企业境外国有资产。
--环保部部长陈吉宁表示，深入实施“大气十条”，抓紧修订《大气污染防治法》；实施好即将发布的“水十条”（水污染防治行动计划），提前谋划好配套措施；抓紧编制“土十条”，逐步推动土壤污染的风险管控和治理修复。
--中国中铁 、中国铁建 双双发布澄清公告称，经询问公司控股股东等有关方面，截至目前，控股股东和公司均未得到来自于任何政府部门有关正研究中国中铁和中国铁建合并计划传闻的书面或口头的信息。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 杨淑祯)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(