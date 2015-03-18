《中国报摘》--中国证券报3月18日

* 头版头条:

--沪综指 周三冲关3,478点成功。分析人士认为，突破该点位意味着增量资金和改革红利主导的牛市征程仍在继续，但后期走势不太可能呈现“疯牛”态势，慢牛仍大概率会成为后期市场主旋律，投资者要理性看待可能到来的震荡乃至调整。

* 其他:

--对于市场热议的银行分拆资产上市，光大银行 >公告称，正研究推进理财业务改革试点，包括设立独立子公司。中金公司近日发布报告称，商业银行将分拆资产上市，最快二季度启动；中金并预计，光大银行、平安银行 率先试点理财业务的分拆，兴业银行 可能率先尝试分拆互联网金融相关业务。

--商务部新闻发言人沈丹阳表示，新设的广东、天津、福建三个自贸区的总体方案和深化上海自贸区深化改革方案已报送国务院。待方案履行完批准程序后，商务部和四个省市将会同有关部门、有关单位抓紧实施。

--国资委发布的公告显示，国有重点大型企业监事会将通过采购第三方服务方式检查中央企业境外国有资产。

--环保部部长陈吉宁表示，深入实施“大气十条”，抓紧修订《大气污染防治法》；实施好即将发布的“水十条”（水污染防治行动计划），提前谋划好配套措施；抓紧编制“土十条”，逐步推动土壤污染的风险管控和治理修复。