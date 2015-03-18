全球市场：FED升息可能引发市场调整--英国央行监管者

路透伦敦3月17日 - 英国金融政策委员会(FPC)一名新任委员周二表示，美国开始升息可能使全球市场产生波动，并给英国的金融稳定性带来风险。

周一成为英国央行金融政策委员会委员的布雷热(Alex Brazier)指出，美国利率的正常化，是市场面临的全球重大风险之一。

他表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息，或者对升息时间与幅度之看法的转变，将反映出美国经济复苏的喜讯。