全球市场：FED升息可能引发市场调整--英国央行监管者

南非汇市：兰特下跌，因法国大选结果提振发达国家市场货币
路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透伦敦3月17日 - 英国金融政策委员会(FPC)一名新任委员周二表示，美国开始升息可能使全球市场产生波动，并给英国的金融稳定性带来风险。
周一成为英国央行金融政策委员会委员的布雷热(Alex Brazier)指出，美国利率的正常化，是市场面临的全球重大风险之一。
他表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息，或者对升息时间与幅度之看法的转变，将反映出美国经济复苏的喜讯。
“然而，那可能令追求收益的范围缩减，导致全球风险胃纳降低，”布雷热在答覆英国议会议员的一系列提问时表示。(完) (编译 陈宗琦；审校 张涛)
路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选