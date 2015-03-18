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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 08:12 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月18日

路透香港3月18日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较。(1美元=7.7625港元      )
                                                                                              
 美股道琼工业指数      周二收低128.34点，或0.71%，报17,849.08点。因商品股回落，以及在美国联邦
 储备理事会(FED/美联储)周三公布利率声明前，市场的不安情绪升温。            
                                                                                              
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       132.770    0.08      16293            10.306       0.84
 中国铝业                      11.820    1.29      19873             3.670      -0.27
 中国移动                      65.880   -0.96     115450           102.279       0.08
 中国人寿                      62.040   -0.55      36439            32.106       0.96
 中石油                       105.120    1.33      27327             8.160       0.37
 中石化                        78.650    0.33      29405             6.105      -0.08
 汇丰控股                      42.250    1.20    2411549            65.593       0.83
 中电信                        61.690    1.26       7656             4.789       0.60
 中国联通                      15.300    0.20      51600            11.877       0.82
 兖州煤业                       7.920    0.38      15806             6.148      -0.68
 华能国际                      47.400    6.97      24549             9.199       1.53
 南方航空                      30.390   10.35      41098             4.718       0.60
 东方航空                      26.850    5.75       5393             4.168       0.44
 中芯国际                       4.350   -0.68       1747             0.675      -2.13（完）
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