《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月18日

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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路透香港3月18日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较。(1美元=7.7625港元 ) 美股道琼工业指数 周二收低128.34点，或0.71%，报17,849.08点。因商品股回落，以及在美国联邦 储备理事会(FED/美联储)周三公布利率声明前，市场的不安情绪升温。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 132.770 0.08 16293 10.306 0.84 中国铝业 11.820 1.29 19873 3.670 -0.27 中国移动 65.880 -0.96 115450 102.279 0.08 中国人寿 62.040 -0.55 36439 32.106 0.96 中石油 105.120 1.33 27327 8.160 0.37 中石化 78.650 0.33 29405 6.105 -0.08 汇丰控股 42.250 1.20 2411549 65.593 0.83 中电信 61.690 1.26 7656 4.789 0.60 中国联通 15.300 0.20 51600 11.877 0.82 兖州煤业 7.920 0.38 15806 6.148 -0.68 华能国际 47.400 6.97 24549 9.199 1.53 南方航空 30.390 10.35 41098 4.718 0.60 东方航空 26.850 5.75 5393 4.168 0.44 中芯国际 4.350 -0.68 1747 0.675 -2.13（完）
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(