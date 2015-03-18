《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月18日

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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*工商时报：
--外资圈传出，因台积电 10奈米制程技术大幅提升，先前在14奈米制程琵琶别抱英特尔的阿尔特拉（Altera） ，将在台积电与英特尔中择一作为10奈米合作伙伴。外资法人认为，阿尔特拉订单若重回台积电怀抱，将是继去年拿下苹果 A8订单后的另一项利多题材，投资价值将进一步攀升。
--金管会开春承诺给寿险业者的七大活水，先放行二项。保险局17日公告，保单生存保险金不再限每年给付方式，即可每周、每月、每季等给付；另外利变寿险增额回馈可以现金给付的年限，从10年减为六年，同时年满55岁以上保户，现金回馈也不限年给付方式。
--中央银行公布2014年本地银行营运绩效，40家商业银行、工业银行、输出入银行、农业金库等，全年累计税前盈余破3,000亿台币、达3,207亿台币，创新高纪录。
*经济日报：
--外资圈传出，苹果 为强化Apple Watch生产与销售再出招，不仅找鸿海 在日本另建平行供应链，提升生产良率，还规划在下半年推出新版改良款Apple Watch 2.0，市场忧心恐造成消费者观望心态，冲击广达 、TPK宸鸿 等供应链出货。
--控管银行大陆地区曝险，中央银行主动出招，正式函请金管会重新检讨大陆曝险计算方式，尤其针对短期贸易融资、同业短期资金拆存两项，央行建议从严计算。
--陆客来台中转近期可望有进展，海基会董事长林中森表示，近期两岸两会将再度对此进行协商，希望在两岸两会第11次高层会谈时能发表〞共同意见〞。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(