《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月18日

*工商时报：

--外资圈传出，因台积电 10奈米制程技术大幅提升，先前在14奈米制程琵琶别抱英特尔的阿尔特拉（Altera） ，将在台积电与英特尔中择一作为10奈米合作伙伴。外资法人认为，阿尔特拉订单若重回台积电怀抱，将是继去年拿下苹果 A8订单后的另一项利多题材，投资价值将进一步攀升。

--金管会开春承诺给寿险业者的七大活水，先放行二项。保险局17日公告，保单生存保险金不再限每年给付方式，即可每周、每月、每季等给付；另外利变寿险增额回馈可以现金给付的年限，从10年减为六年，同时年满55岁以上保户，现金回馈也不限年给付方式。

--中央银行公布2014年本地银行营运绩效，40家商业银行、工业银行、输出入银行、农业金库等，全年累计税前盈余破3,000亿台币、达3,207亿台币，创新高纪录。

*经济日报：

--外资圈传出，苹果 为强化Apple Watch生产与销售再出招，不仅找鸿海 在日本另建平行供应链，提升生产良率，还规划在下半年推出新版改良款Apple Watch 2.0，市场忧心恐造成消费者观望心态，冲击广达 、TPK宸鸿 等供应链出货。

--控管银行大陆地区曝险，中央银行主动出招，正式函请金管会重新检讨大陆曝险计算方式，尤其针对短期贸易融资、同业短期资金拆存两项，央行建议从严计算。

--陆客来台中转近期可望有进展，海基会董事长林中森表示，近期两岸两会将再度对此进行协商，希望在两岸两会第11次高层会谈时能发表〞共同意见〞。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。