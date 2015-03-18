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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 08:21 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--3月18日-3月25日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期   时间  国家   规模     发行细节
 3/18         日本            标售20年期公债
 3/18         日本            标售12个月期贴现国库券
 3/18         德国   40亿欧   标售10年期联邦债券
                     元       
 3/19         日本            标售三个月期贴现国库券
                              
 3/19         法国            标售中期政府债券(BTAN)/通膨保值
                              公债
 3/23   1350  法国            标售国库券(BTF)
                              
 3/24         日本            提高流动性标债
 3/24         美国            发售两年期公债
 3/25         美国            发售两年期浮息债券
 3/25         美国            发售五年期公债
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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