《香港报摘》--经济日报3月18日

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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* 要闻版头条：
--香港行政会议通过机场第三跑道计划，造价由2011年估算的1,300亿港元增加至1,415亿港元，预料最快2023年落成，融资方案包括向离境及转机旅客征收180港元的机场建设费，或于明年4月1日实施。
* 其他：
--长和 今日正式挂牌，标志着“长和世纪重组”完成第一步。据最新公布，即将分拆上市的“长实地产”的资产净值高达2,266亿港元，折合每股达40港元。
--会德丰 去年物业销售额达破纪录的188亿港元，带动全年纯利按年增长29.8%；公司主席兼常务董事吴宗权表示，对今年楼市看法谨慎乐观，预料公司全年销售额至少达100亿港元。
--汉能薄膜发电 被投行法巴唱淡，指即使其产品价格及毛利率较同业为高，但股价现值过高，故维持“减持”评级，目标价1.65港元，潜在跌幅75.4%。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 周哲；审校 雷美珍/张喜良)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(