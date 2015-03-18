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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 08:57 BJT

《香港报摘》--经济日报3月18日

* 要闻版头条：

--香港行政会议通过机场第三跑道计划，造价由2011年估算的1,300亿港元增加至1,415亿港元，预料最快2023年落成，融资方案包括向离境及转机旅客征收180港元的机场建设费，或于明年4月1日实施。

* 其他：

--长和 今日正式挂牌，标志着“长和世纪重组”完成第一步。据最新公布，即将分拆上市的“长实地产”的资产净值高达2,266亿港元，折合每股达40港元。

--会德丰 去年物业销售额达破纪录的188亿港元，带动全年纯利按年增长29.8%；公司主席兼常务董事吴宗权表示，对今年楼市看法谨慎乐观，预料公司全年销售额至少达100亿港元。

--汉能薄膜发电 被投行法巴唱淡，指即使其产品价格及毛利率较同业为高，但股价现值过高，故维持“减持”评级，目标价1.65港元，潜在跌幅75.4%。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 周哲；审校 雷美珍/张喜良)
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