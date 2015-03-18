《台湾重要政经日程》--3月18日

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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=====================今日重要政经消息============================== 3/18(三) --09:00 立法院财政委员会审查法案。 --11:00 柜买中心董事长举行记者会。 --12:00 中国信托投信记者会。 --12:00 三三会邀请台经院院长演讲。 --18:00 理柏基金奖颁奖。 ===================================================================== 3/20(五) --16:00 经济部公布2月外销订单年增率，1月年增率为8.1%。 3/23(一) --14:00 国泰金控 召开投资人说明会。 --14:30 和硕 投资人说明会。 --16:00 经济部公布2月工业生产年增率，前值为年增8.14%。 3/24(二) --12:30 央行代财政部标售五年期公债，预估金额为350亿台币，27日发行。 --12:00 央行代财政部标售104-4期国库券，天期91天，金额350亿台币，25日发行。 3/25(三) --16:10 台湾央行公布2月M2货币总计数，上月为年增5.86%。 3/26(四) --预估17:00 台湾央行第一季理监事会议后记者会，宣布利率决定。 3/27(五) --两岸证券金融高峰论坛。 4/3(五)-4/6(一) --儿童节逢周六、扫墓节逢周日，周五及周一补假，金融市场皆休市。 4/7(二) --16:10 台湾央行公布3月底外汇存底，上月外汇存底为4,178.26亿美元。 4/8(三) --0830 主计总处公布3月消费者物价指数，上月年跌0.19%。 --1600 财政部公布3月进出口数据，上月年减6.7%。 5/1(五) --劳动节，金融市场休市一日。 6/19(五) --端午节补假，金融市场休市。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。 -------------------------------------------------------------------------- ----- *2015年 1/16(六) --台湾举办2015年总统、副总统和立法委员选举。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(