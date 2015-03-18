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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 08:48 BJT

《中国重要政经日程》--3月18日

==========================今日重要政经日程==========================

3/18（周三）

--中国国际经济交流中心第69期“经济每月谈”，主题“积极发展适度规模经营，推进农业现代化。

==========================近期重要政经日程==========================

3/19（周四）

--2015铁矿石国际市场研讨会在山东青岛举行，至20号。

3/21（周六）

--由国务院发展研究中心主办的“中国发展高层论坛2015年会”将于3月21-23日在北京钓鱼台国宾馆举行，主题为“新常态下的中国经济”。

3/25（周三）

--第五届国际炼焦煤高峰论坛在太原召开。

*3/26（周四）

--博鳌亚洲论坛2015年年会于3月26日-29日在海南省博鳌召开，国家主席习近平将出席年会开幕式。

--第九届中国私募基金高峰论坛于3月26-28日在深圳召开。

3/28(周六)

--“第五届中国小额信贷机构联席会年会”定于28日-29日在北京召开，并发布《2014中国小额信贷机构竞争力发展报告》及《中国小额贷款公司社会责任报告》。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

10/20日（周二）

--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李铮；审校 侯向明)
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