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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 08:35 BJT

台湾政治：明年1月16日合并举办总统和立委选举--中选会

路透台北3月18日 - 台湾中央选举委员会议周二稍晚决议，台湾第14任总统、副总统与第九届立法委员选举，将在2016年1月16日同日举行投票，投票时间自当日的上午8时起至下午4时。

中选会表示，将请考选部及教育部参考，并请教育部协调各大专院校于排定2015学年度行事历时避开投票日期。

中选会指出，第14任总统、副总统选举依法应于2016年4月19日前完成选举投票，第九届立法委员依法应于2016年1月21日前完成选举投票。这二项选举，中选会已于2月间的委员会议中决议同日举行投票。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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