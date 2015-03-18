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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 09:05 BJT

全球矿业：澳洲下调2015年铁矿石价格预估至每吨60美元，因供应过剩

路透悉尼3月18日 - 澳洲周三将2015年铁矿石价格预期下调5%至每吨60美元，称供应增加且中国钢铁企业需求增长放缓。

仅三个月前，澳洲工业部将2015年铁矿石价格预期由每吨94美元下调至每吨63美元。

铁矿石价格在过去12个月已累计下跌约50%，现报.IO62-CNI=SI每吨57.60美元，是自由浮动价格在2009年取代年度定价体系(annual fixing system)来的最低水平。

分析师认为，价格下跌主要因近年来产量大规模增加，以及业内巨头巴西淡水河谷(Vale) 、澳洲力拓(Rio Rinto) 和必和必拓(BHP Billiton) 高估中国的铁矿石进口并持续增加产量。

中国最近将经济增长目标定在15年来最低水平后，铁矿石的需求可能进一步疲软。

铁矿石矿商曾寄望中国落后和低效矿山的产出下降能为疲软的市场提供支持，但本月承认这个过程也在放缓。(完) (编译 秦德兴; 审校 杜明霞)
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