全球矿业：澳洲下调2015年铁矿石价格预估至每吨60美元，因供应过剩

路透悉尼3月18日 - 澳洲周三将2015年铁矿石价格预期下调5%至每吨60美元，称供应增加且中国钢铁企业需求增长放缓。

仅三个月前，澳洲工业部将2015年铁矿石价格预期由每吨94美元下调至每吨63美元。

铁矿石价格在过去12个月已累计下跌约50%，现报.IO62-CNI=SI每吨57.60美元，是自由浮动价格在2009年取代年度定价体系(annual fixing system)来的最低水平。

分析师认为，价格下跌主要因近年来产量大规模增加，以及业内巨头巴西淡水河谷(Vale) 、澳洲力拓(Rio Rinto) 和必和必拓(BHP Billiton) 高估中国的铁矿石进口并持续增加产量。

中国最近将经济增长目标定在15年来最低水平后，铁矿石的需求可能进一步疲软。