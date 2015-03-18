全球矿业：澳洲下调2015年铁矿石价格预估至每吨60美元，因供应过剩

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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路透悉尼3月18日 - 澳洲周三将2015年铁矿石价格预期下调5%至每吨60美元，称供应增加且中国钢铁企业需求增长放缓。
仅三个月前，澳洲工业部将2015年铁矿石价格预期由每吨94美元下调至每吨63美元。
铁矿石价格在过去12个月已累计下跌约50%，现报.IO62-CNI=SI每吨57.60美元，是自由浮动价格在2009年取代年度定价体系(annual fixing system)来的最低水平。
分析师认为，价格下跌主要因近年来产量大规模增加，以及业内巨头巴西淡水河谷(Vale) 、澳洲力拓(Rio Rinto) 和必和必拓(BHP Billiton) 高估中国的铁矿石进口并持续增加产量。
中国最近将经济增长目标定在15年来最低水平后，铁矿石的需求可能进一步疲软。
铁矿石矿商曾寄望中国落后和低效矿山的产出下降能为疲软的市场提供支持，但本月承认这个过程也在放缓。(完) (编译 秦德兴; 审校 杜明霞)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(