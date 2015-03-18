《中国债券市场每日交易备忘》--3月18日

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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--招标品种: 财政部今年第二期七年期国债第二次续发
--招标金额: 200亿元人民币
--招标时间: 周三(18日)10:35-11:35
--受访人数: 10位(银行、券商)
--预测区间: 3.30%-3.42%
--预测均值: 3.36%(按各家机构预测值平均)
--3/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 2月
银行结售汇及代客涉外收付款数据 2月
--3/24 汇丰制造业PMI初值 3月
--3/27 规模以上工业企业利润 1-2月
--3/31 中国国际收支平衡表（正式数）
中国国际投资头寸表（正式数）
中国外债数据（正式数） 2014年四季度
中国货物和服务贸易 2月
--对于市场热议的银行分拆资产上市，光大银行 公告称，正研究推进理财业务改革试点，包括设立独立子公司。中金公司近日发布报告称，商业银行将分拆资产上市，最快二季度启动；中金并预计，光大银行、平安银行 率先试点理财业务的分拆，兴业银行 可能率先尝试分拆互联网金融相关业务。
--商务部新闻发言人沈丹阳表示，新设的广东、天津、福建三个自贸区的总体方案和深化上海自贸区深化改革方案已报送国务院。待方案履行完批准程序后，商务部和四个省市将会同有关部门、有关单位抓紧实施。
--中国证券业协会周二发布通知，要求证券公司在风险可控前提下开展股票质押式回购交易业务，券商以自有资金出资的，融出资金余额不得超过其净资本的200%，证券公司可根据自身风险承受能力确定具体比例。(完)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(