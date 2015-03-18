《新兴市场重要经济事件预告》--3月18日-3月25日

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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3月18日(三)
华盛顿--世界银行行长金墉在美国乔治城大学发表题为“地球计划：面对气候变化”的讲话。(1500)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布中期经济展望评估。(1000)
3月19日(四)
北京--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问中国(至3月23日)。拉加德将与中国央行行长周小川及财长楼继伟等会面。
首尔--韩国央行总裁李柱烈将与本国地方银行总裁举行例行会议，讨论近期经济问题(2230)。
3月20日(五)
北京--OECD就启动其最新中国经济调查在北京举行新闻发布会。(0300)。
3月22日(日)
新德里--印度财政部长杰特利参加印度央行和印度证券交易委员会(SEBI)的理事会会议。
3月23日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定(1400)。
3月24日(二)
布达佩斯--匈牙利央行利率制定会议。
比勒陀利亚--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议。
3月25日(三)
东京--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦在日本记者俱乐部发表演说。(0600)
布拉格--捷克央行召开货币政策会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 汪红英；审校 张涛)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(