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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 09:00 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--3月18日-3月25日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月18日(三)

华盛顿--世界银行行长金墉在美国乔治城大学发表题为“地球计划：面对气候变化”的讲话。(1500)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布中期经济展望评估。(1000)

3月19日(四)

北京--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问中国(至3月23日)。拉加德将与中国央行行长周小川及财长楼继伟等会面。

首尔--韩国央行总裁李柱烈将与本国地方银行总裁举行例行会议，讨论近期经济问题(2230)。

3月20日(五)

北京--OECD就启动其最新中国经济调查在北京举行新闻发布会。(0300)。

3月22日(日)

新德里--印度财政部长杰特利参加印度央行和印度证券交易委员会(SEBI)的理事会会议。

3月23日(一)

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定(1400)。

3月24日(二)

布达佩斯--匈牙利央行利率制定会议。

比勒陀利亚--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议。

3月25日(三)

东京--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦在日本记者俱乐部发表演说。(0600)

布拉格--捷克央行召开货币政策会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 汪红英；审校 张涛)
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