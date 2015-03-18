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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 08:45 BJT

《交易视点》台债空单回补，关注美国FOMC会议--群益金鼎证券

路透台北3月18日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周二上演轧空行情，虽然美债利率下跌不深，由于前一日利率下跌空单不减反增，104/6 开盘跳空在1.10%下方，卖压不重逼迫空单回补，走势相对其他券种强劲。

央行上周于立法院报告态度温和，银行业买券意愿增加且10年券筹码集中下利率较难持续走升，行情将跟随筹码变动。关注本周FOMC会议，市场预期耐心一词将替换，10年券104/5期 区间预估在1.58-1.63%，5年券104/6 预估在1.05%-1.10%。

IRS市场跟随现货利率下跌。三年成交1.085%，四年成交1.19-1.2%，五年成交1.295-1.305%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
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