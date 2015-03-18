《交易视点》台湾国库拟减量发行公债，殖利率气氛偏多--元大宝来证

路透台北3月18日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，油价在先前反弹后再次跌价趋势，加上美国除了非农就业数据亮眼外，其他经济指标疲弱，导致美国公债殖利率持续下滑，即使美联储在此次货币政策剔除保持耐心一词，预期未来升息脚步也随者全球经济而放缓，终场指标10年期公债 收在2.059%，与前一交易日殖利率下滑3.9基点。

在全球经济复苏缓慢及油价跌价趋势明显影响未来通膨幅度，美国公债殖利率上行不易，市场预期美联储将视经济数据来决定升息节奏，而台湾国库署已提及公债减量发行想法来避免有过多截标情况，10年券在标债结束后殖利率先行下滑修正，而五年期也已从高位1.17%下跌了9.12基点，带动殖利率偏向区间偏多气氛，预估本周殖利率10年券104/5 成交区间为1.55-1.65%，五年券104/6 在1.05-1.15%。(完) (整理 董永年; 审校 杨淑祯)