《交易视点》台湾国库拟减量发行公债，殖利率气氛偏多--元大宝来证

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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路透台北3月18日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，油价在先前反弹后再次跌价趋势，加上美国除了非农就业数据亮眼外，其他经济指标疲弱，导致美国公债殖利率持续下滑，即使美联储在此次货币政策剔除保持耐心一词，预期未来升息脚步也随者全球经济而放缓，终场指标10年期公债 收在2.059%，与前一交易日殖利率下滑3.9基点。
在全球经济复苏缓慢及油价跌价趋势明显影响未来通膨幅度，美国公债殖利率上行不易，市场预期美联储将视经济数据来决定升息节奏，而台湾国库署已提及公债减量发行想法来避免有过多截标情况，10年券在标债结束后殖利率先行下滑修正，而五年期也已从高位1.17%下跌了9.12基点，带动殖利率偏向区间偏多气氛，预估本周殖利率10年券104/5 成交区间为1.55-1.65%，五年券104/6 在1.05-1.15%。(完) (整理 董永年; 审校 杨淑祯)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(